दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग मिली दो नई ट्रेन की सौगात, 24 को रेल मंत्री दिखाएंगे ग्रीन सिग्नल

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग पर दो नई ट्रेनों का शुभारंभ करने के अलावा रेलमंत्री बड़ौत शहर में स्किल इंडिया सेंटर की सौगात भी देंगे। यह सेंटर चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल में बनेगा। रेल मंत्री का कार्यक्रम जारी हो गया है। लोगों ने दोनों कार्यक्रमों को लेकर उत्साह बना हुआ है। प्रशासन दोनों कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें