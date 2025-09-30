सावधान, कहीं आपके स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचा दे केमिकल वाला आलू
-केमिकल वाले आलू को
सावधान, कहीं आपके स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचा दे केमिकल वाला आलू
-केमिकल वाले आलू को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग भी हुआ अलर्ट
-पुराने आलू को नया बनाने के लिए हो रहा केमिकल का इस्तेमाल
बागपत: पुराने आलू पर केमिकल का लगाकर नया बनाकर बाजार में बेचने का खेल चल रहा है। अधिक मात्रा में आलू का सेवन करने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। शिकायत उच्च स्तर पर हुई तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सतर्क हुआ। सब्जी मंडियों में आलू की जांच की जा रही है। केमिकल वाले आलू तो नहीं मिले, लेकिन जांच जारी है। नवरात्र में सबसे अधिक आलू की खपत होती है। ऐसी स्थिति में मिलावटखोरों ने आलू को भी अपने निशाने पर ले लिया है। पुराने आलू को नया दिखाने के लिए इस पर केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आलू के सेवन से बच्चों से लेकर बड़े के बीमार होने का अंदेशा है। आलू में केमिकल मिलने का राजफाश हुआ तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सतर्क हो गया। सहायक आयुक्त खाद्य देवेंद्रपाल सिंह ने बताया कि आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सब्जी मंडियों में पहुंचकर जांच- पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान टीम को रंगे हुए आलू नहीं मिले। फिर भी नए आलू के आने तक निरीक्षण करते रहेंगे। लोगों से भी अपील की गई कि कहीं भी उन्हें केमिकल वाले आलू मिले तो तुरंत इसकी सूचना विभाग को दें। विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी और जब्त कर आलू को नष्ट कराया जाएगा।
आलू की ऐसे करें पहचान
नए आलू का छिलका बहुत पतला और नाजुक होता है, जो नाखून लगाने या हल्का रगड़ने पर भी आसानी से उतर जाता है। जबकि केमिकल वाले नए आलू का छिलका भी पतला होता है, लेकिन वह अक्सर ज्यादा चिकना महसूस होता है। क्योंकि केमिकल के कारण यह जल्दी छूट जाता है, लेकिन इसकी बनावट असामान्य रूप से मुलायम हो सकती है। केमिकल वाले आलू से बचने के लिए मौसम के हिसाब से ही नया आलू खरीदें। नया आलू आमतौर पर नवंबर के मध्य से ही बड़ी मात्रा में बाजार में आता है। साथ ही बहुत चमकीले और एक जैसे दिखने वाले आलू खरीदने से बचें। हमेशा भरोसेमंद विक्रेता से ही सब्जी खरीदें और सस्ते के लालच में जहरीले आलू का सेवन न करें।
किडनी-लिवर की बीमारी होने का बढ़ जाता है खतरा
केमिकल-युक्त आलू खाना किडनी और लिवर के लिए बेहद खतरनाक है। कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। आंतरिक अंगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके लगातार सेवन से पेट और पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दृष्टि दोष भी हो जाता है। यह आलू एक तरह का धीमा जहर है जो सेहत को धीरे-धीरे बिगाड़ता है।
