Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रोडवेज डिपो से चोरी हो गईं 15 बसों की बैट्रियां, सोते रहे सुरक्षा गार्ड

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:14 AM (IST)

    डिपो के किसी कर्मचारी की मिलीभगत का अंदेशा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रोडवेज डिपो से चोरी हो गईं 15 बसों की बैट्रियां, सोते रहे सुरक्षा गार्ड

    जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत) : कड़ाके की ठंड और कोहरे का फायदा उठाते हुए चोरों ने रोडवेज डिपो में 15 बसों की बैट्रियां चोरी कर लीं। इस घटना के बाद डिपो में खड़ी अन्य सरेंडर (कंडम) बसों से बैट्री और डीजल निकालकर सुरक्षित स्थान पर रख लिया है। घटना के दौरान सुरक्षा गार्ड समेत चार कर्मचारी सोते रह गए। फोरमैन की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई है।

    दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर स्थित रोडवेज डिपो के सीनियर फोरमैन गोपाल पाठक ने पुलिस को बताया कि एक जनवरी की रात डिपो के अंदर चोर घुस आए। चोरों ने मुजफ्फरनगर के लिए चलने वाली रोडवेज डिपो की बस को लगभग 100 मीटर पीछे हटाकर उन्हें सरेंडर बसों के बीच खड़ा कर दिया और उसमें से बैट्री चोरी कर फरार हो गए। घटना के अगले दिन बस अपने स्थान के बजाय सरेंडर बसों के बीच खड़ी मिली तो बैट्री चोरी होने का पता चला। डिपो की चारदीवारी का ऊपर से कुछ हिस्सा भी टूटा मिला और बाहर की ओर एक सीढ़ी दीवार से सहारे खड़ी मिली। संभवत: इसी रास्ते से बैट्री चोरी की गई हैं। शक होने पर डिपो के अंदर खड़ी सरेंडर बसों की बैट्रियों को चेक किया गया तो 14 बसों की बैट्रियां भी चोरी हुई मिलीं। कई बसों से डीजल भी गायब मिला। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि फोरमैन की ओर से तहरीर मिली है। मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच की जाएगी। उधर, आशंका जताई जा रही है कि बैट्री और डीजल चोरी की वारदात में डिपो के ही किसी कर्मचारी की मिलीभगत है। एआरएम हाकिम सिंह ने बताया कि डिपो परिसर में सरेंडर बसों की बैट्री चोरी होने का मुकदमा दर्ज करा दिया है।