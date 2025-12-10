बागपत की पहली स्मार्ट टाउनशिप की कवायद तेज, खरीदी गई 23.52 करोड़ की जमीन

जागरण संवाददाता, बागपत। जिले की पहली स्मार्ट टाउनशिप विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरण ने अब अग्रवाल मंडी टटीरी के तीन और किसानों से 23.52 करोड़ रुपये की जमीन खरीदकर बैनामा कराया है। इस स्मार्ट टाउनशिप विकसित होने से लोगों का अच्छे आवास का सपना पूरा होगा।

विकास प्राधिकरण ने अब रंजीत सिंह, रोहताश तथा मोहर सिंह से 2.557 हेक्टेयर जमीन का रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार कार्यालय

बागपत में कराई। तीनों किसानों को चेक के माध्यम से 23.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

वहीं स्टांप विभाग को भी इन रजिस्ट्रियों के होने से रिकॉर्ड 1.64 करोड़ 67 हजार रुपये का स्टांप शुल्क मिला है। प्राधिकरण के सहायक अभियंता ने कहा कि अब तक कुल 15 किसानों से 0.8610 हेक्टेयर भूमि की खरीद की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।