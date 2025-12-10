Language
    बागपत की पहली स्मार्ट टाउनशिप की कवायद तेज, खरीदी गई 23.52 करोड़ की जमीन

    By Zaheer Hasan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    बागपत में पहली स्मार्ट टाउनशिप बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए 23.52 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई है। इसके लिए तीन किसानों ने सब रजिस्ट्रार कार् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बागपत। जिले की पहली स्मार्ट टाउनशिप विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरण ने अब अग्रवाल मंडी टटीरी के तीन और किसानों से 23.52 करोड़ रुपये की जमीन खरीदकर बैनामा कराया है। इस स्मार्ट टाउनशिप विकसित होने से लोगों का अच्छे आवास का सपना पूरा होगा।

    विकास प्राधिकरण ने अब रंजीत सिंह, रोहताश तथा मोहर सिंह से 2.557 हेक्टेयर जमीन का रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार कार्यालय
    बागपत में कराई। तीनों किसानों को चेक के माध्यम से 23.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

    वहीं स्टांप विभाग को भी इन रजिस्ट्रियों के होने से रिकॉर्ड 1.64 करोड़ 67 हजार रुपये का स्टांप शुल्क मिला है। प्राधिकरण के सहायक अभियंता ने कहा कि अब तक कुल 15 किसानों से 0.8610 हेक्टेयर भूमि की खरीद की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

    बताते चलें कि प्रस्तावित स्मार्ट टाउनशिप से दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे, दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे, मेरठ बागपत नेशनल हाईवे और दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग की सीधी कनेक्टिविटी होगी। यहां स्मार्ट सिटी वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

