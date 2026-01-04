लड़का पैदा न हुआ तो महिला को सिगरेट और गर्म राड से दागा, नशे का आदी पति चाहता है तलाक... मुकदमा

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। शहर की एक महिला ने अपने पति समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने और लड़का पैदा नहीं होने पर आरोपितों ने कई बार उसे सिगरेट व लोहे की गर्म राड से दागा। आरोपितों ने बावली गांव के जंगल में उसे मारपीट कर अधमरा कर दिया और फरार हो गए।

शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि 19 अगस्त 2021 को उसकी शादी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जनपद के लाडवा कस्बे में हुई थी। शादी में 15 लाख रुपये खर्च हुए थे। एक साल बाद उसके ससुर, सास, जेठ, बहनोई, ननद उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने लगे। उसका पति नशे का आदी है। पीड़ित महिला ने बताया कि ससुराल में उसे शारीरिक प्रताड़ना दी जाने लगी।

आरोपितों ने कई बार उसे सिगरेट और लोहे की गर्म राड से दागा। उसे एक बेटी चार साल और दूसरी छह महीने की है। ससुराल पक्ष के लोग लड़का पैदा नहीं होने पर उसके साथ और भी ज्यादा मारपीट करने लगे। आरोपित उसका पति के साथ तलाक कराना चाहते हैं। उसने तलाक नहीं दिया तो आरोपित उसकी हत्या की साजिश करने लगे। पीड़िता ने बताया कि उसके पति के भांजे ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।