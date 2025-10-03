गेहूं की MSP बढ़ने से किसानों को 39 करोड़ का होगा फायदा, सरसों की खेती में मिलेगा तगड़ा लाभ

केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है जिससे बागपत के किसानों को फायदा होगा। सरकारी केंद्रों पर गेहूं 2585 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। सरसों के दाम में भी बढ़ोत्तरी हुई है। किसानों को इससे लगभग 25 लाख रुपये का फायदा होगा। किसानों ने इस कदम का स्वागत किया है और गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, बागपत। केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपये कुंतल बढ़ा दिया। इससे जिले के किसान खुश हैं, क्योंकि गत साल से गेहूं का दाम 6.6 प्रतिशत ज्यादा मिलेगा। नए सीजन में सरकारी क्रय केंद्रों पर 2585 रुपये प्रति कुंतल गेहूं खरीदा जाएगा। पिछली साल 2425 रुपये की दर से खरीद की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने का असर यह होगा कि जो किसान खुले बाजार में गेहूं बेचते रहे उन्हें भी उचित दाम मिलेगा। अगर बाजार में एएसपी से कम दाम मिलेगा तो किसानों के सामने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने का विकल्प खुला है।

बागपत में नए सीजन में 2.49 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन प्राप्ति का लक्ष्य है। पिछली साल 2.47 लाख मीट्रिक टन गेहूं का कुल उत्पादन हुआ। किसानों को गत साल के मुकाबले गेहूं बेचने पर 30 से 39 करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे। हालांकि सरकारी क्रय केंद्रों पर शतप्रतिशत गेहूं की खरीद नहीं होती लेकिन एमएसपी बढ़ने का बाजार पर दबाव तो रहेगा ही।