    यूपी के इस गांव के लोग रावण को मानते हैं अपना पूर्वज, यहां नहीं होता पुतला दहन और न होती रामलीला

    By Gaurav Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:02 PM (IST)

    बागपत के बड़ागांव के निवासी रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उसका पुतला नहीं जलाते। उनका मानना है कि रावण ने मां मंशादेवी की तपस्या करके गांव बसाया था। ग्रामीणों के पूर्वजों के अनुसार रावण के कारण मां मंशादेवी की शक्ति इस गांव में विराजमान है। रावण को पूजनीय मानते हुए पुतला दहन नहीं करते हैं।

    बड़ागांव के मां मंशा देवी मंदिर में लगा बोर्ड। जागरण

    बागपत। दशहरा पर देश में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन होता है, लेकिन बागपत के बड़ागांव के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि मां मंशादेवी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने वर्षों तपस्या कर गांव को बसाया था। ग्रामीण न रावण पुतला दहन करते हैं और न ही रामलीला का मंचन। गांव का नाम राजस्व अभिलेखों में रावण उर्फ बड़ागांव दर्ज है।

    बड़ागांव के प्रधान दिनेश त्यागी ने बताया कि मान्यता है कि त्रेता युग में रावण लंका में मां मंशादेवी को विराजमान करना चाहता था। उसने कठोर तपस्या से मां को प्रसन्न किया और हिमालय से मां का शक्तिपुंज लेकर लंका को चल दिया।

    बड़ागांव में रावण को लघुशंका की शिकायत हुई तो उसने शक्तिपुंज को ग्वाले के हाथों में देकर जमीन पर नहीं रखने को कहा, लेकिन ग्वाला मां का तेज सहन नहीं कर सका व शक्तिपुंज जमीन पर रख दिया। तभी से मां बड़ागांव में विराजमान हैं। मां के बड़ागांव में विराजमान होने का कारण रावण है। रावण के कारण ही बड़ागांव बसा है। दशहरा पर रावण का पुतला दहन और रामलीला मंचन नहीं करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है।

    सिद्धपीठ मां मंशा देवी मंदिर के पुजारी गौरी शंकर ने बताया कि पूर्वजों के अनुसार रावण के कारण मां मंशादेवी की शक्ति गांव में विराजमान है। रावण ने ही खेड़ा बसाया था, इसलिए रावण को पूजनीय मानते हुए पुतला दहन नहीं करते हैं।

