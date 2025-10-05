Language
    Snake Bite : एक-दो नहीं, सात एंटी स्नेक वेनम लगे...पर नहीं सुधरी किसान की हालत, तीन लोग सर्पदंश के शिकार

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:41 PM (IST)

    Baghpat News बागपत जनपद में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ रही हैं। चौबली गांव में कुंती देवी गढ़ीदुल्ला में सिकंदर और नैथला में विश्वास त्यागी सांप के शिकार हुए। सिकंदर को सात इंजेक्शन के बाद भी मेरठ रेफर किया गया। खेकड़ा सीएचसी पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है।

    बागपत में महिला समेत तीन व्यक्तियों को सांप ने डसा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत। जनपद में सर्पदंश की घटना थम नहीं पा रही है। एक महिला समेत तीन व्यक्तियों को अलग-अलग स्थानों पर सांप ने डस लिया। इनमें से एक किसान को एंटी स्नेक वेनम के सात इंजेक्शन लगाने के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ। उन्हें मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया गया है। वहीं एक मरीज के स्वजन ने खेकड़ा सीएचसी के स्टाफ पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है।

    ग्राम चौबली निवासी 50 वर्षीय कुंती देवी ने बताया कि वे रविवार सुबह स्वजन के साथ खेत में धान की पूली उठा रही थीं। इसी दौरान सांप ने उनके पैर में डस लिया। झटकते समय सांप ने हाथ में भी काट लिया।

    स्वजन आनन-फानन में पहले छपरौली सीएचसी व, फिर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उन्हें एंटी स्नेक वेनम के छह इंजेक्शन लगाए, हालत में सुधार नहीं पर उन्हें छुट्टी मिली।

    ग्राम गढ़ीदुल्ला निवासी 45 वर्षीय सिकंदर खेत की नाली की सफाई कर रहे थे। उनके पैर में सांप ने काट लिया। स्वजन उन्हें पहले बिनौली सीएचसी व फिर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उन्हें एंटी स्नेक वेनम के सात इंजेक्शन लगाए, हालत में सुधार न होने पर जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. जेके यादव ने मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया।

    उधर, इसके अलावा ग्राम नैथला निवासी युवक विश्वास त्यागी अपनी बहन के पास ग्राम नानू गए थे, जहां पर मकान निर्माण का कार्य चल रही है। शनिवार शाम नींव की खुदाई के समय सांप ने उनके हाथ में काट लिया। उन्हें स्वजन खेकड़ा सीएचसी लेकर पहुंचे।

    आरोप है कि चिकित्सकों ने इलाज में लापरवाही बरती। इसके बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने एंटी स्नेक वेनम के दो इंजेक्शन लगाए। इससे उनकी हालत में सुधार है। उधर खेकड़ा सीएचसी अधीक्षक डा. ताहिर का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है।