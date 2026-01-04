कुत्ते को जबरन शराब पिला रहा युवक, वीडियो प्रसारित... युवक के कृत्य से पनप रहा आक्रोश 

संवाद सूत्र, रमाला (बागपत)। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें एक युवक कुत्ते के साथ अमानवीय व्यवहार करता नजर आ रहा है। करीब 19 सेकेंड के वीडियो में युवक कुत्ते को जबरन दबोचे हुए दिखाई देता है और उससे शराब पिलाने की कोशिश करता है। वीडियो में कुत्ता खुद को छुड़ाने का प्रयास करता भी दिख रहा है।

वीडियो सामने आने के बाद पशु प्रेमियों और आम लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इस तरह का कृत्य न सिर्फ पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है, बल्कि मानव संवेदनाओं को भी आहत करता है। इंटरनेट मीडिया पर आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। रमाला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि उनके पास वीडियो आ गया है। वीडियो किरठल गांव का बताया जा रहा है। आरोपित की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।