    प्रेमिका की हत्या कर फांसी के फंदे पर झूला प्रेमी, इलाके में फैली सनसनी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बागपत में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस माम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बागपत। घर से सब्जी लेने जा रही एक प्रेमिका को उसके प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद प्रेमी अपने घर पहुंचा और फांसी पर झूल कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमाार्टम के लिए भेज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    बावली गांव के लोगों ने बताया कि 23 वर्षीय सतनाम अपने ही मोहल्ले की रहने वाली टीना से प्रेम करता था। इसी को लेकर दोपहर लगभग 12 बजे सतनाम ने उस समय अपनी प्रेमिका 18 वर्षीय टीना की गोली मार कर हत्या कर दी, जब वह घर से सब्जी लेने के लिए दुकान पर जा रही थी।

    इस घटना के बाद सतनाम तमंचा लेकर अपने घर पहुंचा और पेड़ पर फांसी का फंदे बनाकर लटक गया। हत्या और आत्महत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

    एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें युवक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की है और स्वयं भी फांसी पर लटक कर जान दे दी है।