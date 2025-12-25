प्रेमिका की हत्या कर फांसी के फंदे पर झूला प्रेमी, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, बागपत। घर से सब्जी लेने जा रही एक प्रेमिका को उसके प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद प्रेमी अपने घर पहुंचा और फांसी पर झूल कर अपनी जान दे दी। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमाार्टम के लिए भेज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

बावली गांव के लोगों ने बताया कि 23 वर्षीय सतनाम अपने ही मोहल्ले की रहने वाली टीना से प्रेम करता था। इसी को लेकर दोपहर लगभग 12 बजे सतनाम ने उस समय अपनी प्रेमिका 18 वर्षीय टीना की गोली मार कर हत्या कर दी, जब वह घर से सब्जी लेने के लिए दुकान पर जा रही थी।