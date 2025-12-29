बागपत के हसनपुर मसूरी जंगल में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत

जागरण संवाददाता, बागपत। हसनपुर मसूरी के जंगल में हाईवे किनारे नलकूप के पास तेंदुआ देखे जाने का शोर मच रहा है। व्यक्ति ने तेंदुए के खेत से गुजरने का वीडियो भी बनाया।

सूचना पर वनकर्मी ने वीडियो व खेत में तेंदुए के पंजे के निशान भी देखे। ग्रामीणों ने तेंदुआ पकड़ने की मांग की। वहीं, वन विभाग ने इसे तेंदुआ होने से इन्कार किया है।

गत वर्ष की भांति एक बार फिर यमुना किनारे के जंगल में तेंदुआ देखे जाने का शोर मचा है। पिछले साल वन विभाग ने तेंदुए का शोर मचाने पर लोगों को मुकदमा दर्ज कराने तक की चेतावनी दी थी। इसके बाद तेंदुआ देखकर भी लोग शांत हो जाते थे।