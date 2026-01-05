ईपीई पर ट्रक की टक्कर से कंटेनर पलटा, 40 लाख का शीशा टूटा; केबिन में फंसे चालक को किसानों ने निकाला बाहर
बागपत में ईपीई पर हल्के कोहरे के कारण एक ट्रक ने कंटेनर को टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गया। कंटेनर में सौर ऊर्जा प्लेटों के लिए 40 लाख रुपये का शीशा भर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागपत। ईपीई (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे) पर ग्राम लहचौड़ा के निकट हल्के कोहरे के कारण ट्रक की टक्कर से कंटेनर पलट गया। उसके एक चालक केबिन में फंस गए। किसानों ने चालक को बाहर निकालकर निजी चिकित्सक से उपचार कराया। कंटेनर में भरा करीब 40 लाख रुपये का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आरोपित चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया।
बिहार के मूल निवासी श्रवण यादव पुत्र गंगाराम यादव वर्तमान में कासना गौतमबुद्धनगर में रहते हैं। वह रविवार सुबह गौतमबुद्धनगर के ही दादरी से कंटेनर में सौर उर्जा की प्लेट में इस्तेमाल होने वाला शीशा भरकर जनपद भिवानी (हरियाणा) जा रहे थे। उस समय हल्का कोहरा पड़ रहा था।
ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर ग्राम लहचौड़ा के पास पहुंचने पर पीछे से तेज गति से आए एक अन्य ट्रक ने कंटेनर में टक्कर मार दी। इससे कंटेनर पलट गया। बाक्स रोड पर गिरा तो वाहन करीब 10 फीट गहरे खेत मे। चालक श्रवण यादव केबिन में फंस गए। इससे अफरा-तफरी मच गई।
आसपास खेतों में काम कर रहे किसान दौड़ पड़े। उन्होंने राहगीरों की मदद से चालक श्रवण यादव को केबिन से बाहर निकाला। वह घायल अवस्था में मिले। उनका निजी चिकित्सक से उपचार कराया गया। हालत में सुधार होने के बाद चालक ने जानकारी दी कि कंटेनर में भरा शीशा क्षतिग्रस्त होने से करीब 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
वहीं, आरोपित चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। पीड़ित चालक ने ट्रक के स्वामी को फोन करके हादसे की जानकारी दी, लेकिन पुलिस को नहीं बताया।
उधर, चांदीनगर थाना प्रभारी अतर सिंह का कहना है इस हादसे के संबंध में किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। यदि शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
