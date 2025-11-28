खुशखबरी! बागपत में 52 हजार बिजली उपभोक्ताओं को बिलों में मिलेगी छूट, बस करना होगा ये काम

जागरण संवाददाता, बागपत। प्रदेश सरकार की बिजली राहत योजना बकायेदारों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बागपत में करीब 52 हजार बकायदारों को किस्तों में बकाया बिजली बिलों को चुकाने पर करोड़ों रुपये का फायदा होगा। शत-प्रतिशत सरचार्च माफी के साथ मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसलिए अब फटाफट रजिस्ट्रेशन कराकर बंपर छूट का लाभ उठाइए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

31 मार्च के बाद बिल नहीं चुकाने वालों को मिलेगा फायदा प्रदेश सरकार की बिजली राहत योजना में दो किलोवाट क्षमता के घरेलू कनेक्शन तथा एक किलोवाट के कामर्शियल कनेक्शन

धारकों को बिजली बिलों में छूट मिलेगी। अधीक्षण अभियंता जगदीश यादव ने बताया कि यह छूट केवल उन बकायेदारों को ही

मिलेगी जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद बिल नहीं चुकाया है।

उपभोक्ताओं को निकट के उर्जा निगम कायार्लय या कैश काउंटर पर जाकर दो हजार रुपये जमा कराकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उपभोक्ताओं को बकाया पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। बिजली चोरी जुर्माने में 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इसके लिए दो हजार रुपये जमा कराकर उपभोक्ता छूट का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।