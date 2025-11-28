Language
    खुशखबरी! बागपत में 52 हजार बिजली उपभोक्ताओं को बिलों में मिलेगी छूट, बस करना होगा ये काम

    By Zaheer Hasan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:08 AM (IST)

    बागपत जिले के 52 हजार बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। ऊर्जा विभाग बिजली राहत योजना के तहत बिलों में करोड़ों की छूट देगा। उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% तक की छूट मिलेगी और किश्तों में बिल जमा करने की सुविधा भी मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, बागपत। प्रदेश सरकार की बिजली राहत योजना बकायेदारों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बागपत में करीब 52 हजार बकायदारों को किस्तों में बकाया बिजली बिलों को चुकाने पर करोड़ों रुपये का फायदा होगा। शत-प्रतिशत सरचार्च माफी के साथ मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसलिए अब फटाफट रजिस्ट्रेशन कराकर बंपर छूट का लाभ उठाइए।

    31 मार्च के बाद बिल नहीं चुकाने वालों को मिलेगा फायदा

    प्रदेश सरकार की बिजली राहत योजना में दो किलोवाट क्षमता के घरेलू कनेक्शन तथा एक किलोवाट के कामर्शियल कनेक्शन
    धारकों को बिजली बिलों में छूट मिलेगी। अधीक्षण अभियंता जगदीश यादव ने बताया कि यह छूट केवल उन बकायेदारों को ही
    मिलेगी जिन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद बिल नहीं चुकाया है।

    उपभोक्ताओं को निकट के उर्जा निगम कायार्लय या कैश काउंटर पर जाकर दो हजार रुपये जमा कराकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उपभोक्ताओं को बकाया पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। बिजली चोरी जुर्माने में 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इसके लिए दो हजार रुपये जमा कराकर उपभोक्ता छूट का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

    इस छूट के दायरे में बागपत के 44771 ग्रामीण उपभोक्ता आ रहे हैं जिनपर 58.66 करोड़ रुपये बकाया है। शहरी क्षेत्र के 7012 उपभोक्ता छूट के दायरे में आ रहे हैं जिनपर 10.28 करोड़ रुपये बकाया है।

    इन उपभोकताओं का वर्तमान बिल अलग किया गया तथा बकाया अलग किया वर्तमान बिल जमा कराते रहने के साथ बकाया बिल चुकाने के लिए 500 या 750 रुपये की किस्तों में जमा करा सकेंगे। बकाया रााशि चुकता होने तक उसपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि अब बकाया चुकाने से चूक गए तो फिर बकाया चुकाना मुश्किल होगा, क्योंकि यह योजना काफी उदार है।

