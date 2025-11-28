Language
    सेन्यार के बाद बंगाल की खाड़ी में उठा एक और तूफान, पांच राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:05 AM (IST)

    बंगाल की खाड़ी में सेन्यार के बाद एक और तूफान उठने की संभावना है, जिसके चलते ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है।

    बंगाल की खाड़ी में 'दितवाह' नामक एक और चक्रवाती तूफान ने दस्तक दे दी है। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान सेन्यार लगातार कमजोर हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक और तूफान दस्तक दे रहा है। यह तूफान 'दितवाह' है। इन दोनों तूफानों ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दितवाह तूफान का असर भारत के दक्षिणी राज्यों में देखने को मिलेगा। आईएमडी ने बताया कि इन तूफानों के कारण दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। विभाग ने बताया कि गुरुवार को बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव चक्रवात दितवाह में बदल गया।

    मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

    बंगाल की खाड़ी में बने इस खतरनाक सिस्टम को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने प्री-साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने बताया कि चक्रवात का रूख उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के तटों की ओर है। इन क्षेत्रों में 30 नवंबर तक मौसम बेहद खराब होने की संभावना है। विभाग ने तटीय इलाकों में मछुआरों को सतर्क रहने को कहा है।

    इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

    चक्रवात दितवाह के का कारण दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अनुमान है।

    बता दें कि इस तूफान के तटीय इलाकों में पहुंचने से पहले ही शुक्रवार को तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं, दक्षिण तमिलनाडु में ज्यादा बारिश हुई।

    30 नवंबर तक खराब रहेगा मौसम

    विभाग ने बताया कि चक्रवात दितवाह के कारण इन तीनों राज्यों में 30 नवंबर तक मौसम के खराब रहने की संभावना है। शुक्रवार को दक्षिण तमिलनाडु में कई जगहों पर और राज्य के उत्तरी हिस्सों तथा पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

    वहीं, शनिवार को पूरे तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि कल तंजावुर, अरियालुर, पेरम्बलुर, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, रानीपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेन्नई में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 30 नवंबर को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

    मछुआरों के लिए सख्त सलाह

    चक्रवात दितवाह के कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मछुआरों को 1 दिसंबर तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन इलाके और तमिलनाडु-पुडुचेरी के तट पर न जाने की सख्त सलाह दी है। वहीं, जो लोग पहले से समुद्र में हैं, उनसे तुरंत सबसे पास के तट पर लौटने की अपील की गई है।

