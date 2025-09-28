यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में धूम मचा रहे बागपत के उत्पाद...युवाओं ने शो में सैर कर पाया स्टार्टअप आइडिया

UP International Trade Show यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बागपत के उत्पादों ने धूम मचा दी है। जीआई टैग वाले होम फर्निशिंग आइटम और शहद की भारी मांग है। युवाओं को सीएम युवा कॉन्क्लेव में व्यापार और स्टार्टअप के विचारों के बारे में जानने को मिला। बागपत की दस कंपनियों और एक स्वयं सहायता समूह ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए।

जागरण संवाददाता, बागपत। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बागपत की कंपनियों के उत्पाद धूम मचा रहे हैं। जीआइ टैग प्राप्त होम फर्निशिंग के उत्पाद तथा शहद की अच्छी मांग है। जिले के युवाओं को भी ट्रेड शो की सैर कर सीएम युवा कानक्लेव में व्यापार एवं स्टार्टअप आइडियाज और इनोवेटिव द्यमों की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिला।

बागपत की दस कंपनियां तथा एक महिला स्वयं सहायता समूह को उत्पाद ट्रेड शो में स्टाल पर प्रदर्शित करने का मौका मिला है। बागपत की ज्वेलरी, डेकोरेटिव प्रोडक्ट, पैकेजिंग प्रोडक्ट तथा एक जिला एक उत्पाद योजना में चयनित जीआइ टैग प्राप्त बेडशीट, पर्दे, तौलिया, कुशन कवर, कपड़े के बैग आदि होम फर्निशिंग के उत्पाद ट्रेड शो में धूम मचा रहे।

खेकड़ा के दिलशाद व इनाम ने कहा कि ट्रेड शो में उनके होमफर्निशिंग के उत्पादों के स्टाल पर कई राज्यों के लोग आकर खरीदी कर चुके हैं। कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार का अच्छा सहयोग मिल रहा है। बागपत शहद पर्यटकों तथा क्रेताओं का स्वाद मजेदार बना रहा है।

बड़ौत का रिम-धुरा, एक्सल, नट बोल्ट, हुक व कल्टीवेटर, रोटावेटर, मल्टीक्राप थ्रेसर, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क हैरो आदि कृषि यंत्र भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। वहीं, बागपत के युवाओं ने भी खुद के खर्चे से ट्रेड शो की सैर की तथा वहां कानक्लेव में कारोबार करने के लिए आइडियाज प्राप्त किए। जिले के युवाओं में ओसियान इंटरप्राइजेज के कारपोरेट गिफ्टिंग स्टाल के प्रति गहरी रुचि दिखाई दी।