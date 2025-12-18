अवैध खनन से रोकने पर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्राली चढ़ाकर हेड कांस्टेबल को कुचलने का प्रयास, ऐसे बची जान

संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। बड़ौत-मुजफ्फरनगर मार्ग पर मिट्टी का अवैध खनन कर ट्रैक्टर-ट्राली ले जा रहे चालक को पुलिसकर्मी ने रोकने का प्रयास किया। इस पर चालक ने हेड कांस्टेबल पर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया। दारोगा के साथ भी पांच-छह लोगों ने गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की तथा खुद ट्रैक्टर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने नौ लोगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दाहा चौकी प्रभारी रजत ढाका ने दोघट थाने पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि मंगलवार शाम दाहा के जंगल में मिट्टी का अवैध खनन किए जाने की सूचना मिली थी।

इस पर बड़ौत-मुजफ्फरनगर मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्राली में मिट्टी भरकर ले जाते हुए एक युवक को हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने रोकने के बजाय हेड कांस्टेबल पर ट्रैक्टर-ट्राली चढ़ाकर उसे कुचलने का प्रयास किया।



हेड कांस्टेबल ने भागकर जान बचाई। इसकी सूचना दोघट थाने पर दी गई। इस पर सब इंस्पेक्टर रजत ढाका पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां खड़े भट्ठा मालिक समेत नौ लोगों ने पुलिस के साथ ही धक्का-मुक्की व गाली-गलौज शुरू कर दी।