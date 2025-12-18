मेरठ में पुलिस पर हमला, वर्दी फाड़ी, हाथापाई, सिपाही और दारोगा पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास

संवाद सूत्र, जागरण, खरखौदा (मेरठ)। ड्यूटी पर तैनात सिपाही और दारोगा पर एक युवक ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। जिसमें दारोगा के हाथ और पैर में चोट लग गई। पुलिसकर्मी युवक को हिरासत में लेकर थाने जा रहे थे। जहां आरोपित के भाई ने अन्य साथियो के साथ पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की।

सिपाही ने आरोपितों पर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ना और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और वर्दी फाड़ने के गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है।

खरखौदा थाने पर तैनात सिपाही गौरव कुमार ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि बुधवार शाम वह दारोगा शिवम मिश्रा के साथ अपनी व्यवस्था ड्यूटी पर कस्बे के तिराहे कट पर तैनात थे, तभी वहां एक कार आई। चालक ने तेजी से चलते हुए पीड़ित सिपाही के ऊपर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चलाने का प्रयास किया। किसी तरह वह बच गया। आरोपित ने सामने खड़े दारोगा शिवम मिश्रा के ऊपर गाड़ी का टायर चढ़ा दिया जिसमें जिसमें दारोगा के हाथ और पैर में चोट आई है।

सिपाही ने आरोपित कार चालक शिवांग त्यागी को रोका तो आरोपित दारोगा और सिपाही के साथ मारपीट करने लगा लगा। जान से मारने की धमकी देते हुए सिपाही की वर्दी फाड़ दी। आरोप है कि जब आरोपित को थाने ले जाया जा रहा था तभी आरोपित के भाई माधव ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिपाही के साथ मारपीट की। जिसमें सिपाही की आंख पर चोट का निशान है।