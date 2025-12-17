तलाक के 10 साल बाद हुआ सामना तो कपल ने लिव-इन में रहने का लिया फैसला, वर्तमान पत्नी की भी सहमति, लेकिन आड़े आ गई...
उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अनोखा मामला सामने आया है। तलाक के 10 साल बाद एक कपल का सामना हुआ, जिसके बाद उन्होंने लिव-इन में रहने का फैसला किया। इस अप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागपत। यूं ही अचानक शादी समारोह में पूर्व पति-पत्नी का आमना-सामना होने से दोनों का दिल पसीज जाता है। कैसे हो...कैसी हो से शुरू हुआ बातों का सिलसिला फिर उसी मोड़ पर ले आता है, जहां 10 साल पहले खड़े थे। वर्तमान पत्नी की सहमति से बिटिया के लिए पूर्व पति-पत्नी साथ रहने लगते हैं, मगर अब बीच में पति की मां आ गई। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि वन स्टाप सेंटर पर आया एक अजीब मामला है।
बागपत के एक गांव निवासी व्यक्ति और उनकी पत्नी की 10 साल पहले राह जुदा हो गईं। तब तीन साल की मासूम बेटी को मां साथ ले गई। व्यक्ति ने दूसरी शादी कर हंसी खुशी से दांपत्य जीवन की फिर से शुरुआत की। पूर्व पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की और मायके में रहने लगीं, मगर एक साल पहले एक शादी समारोह में अचानक ही पूर्व पति-पत्नी का आमना-सामना हो गया।
पूर्व पति कुछ हिचका, लेकिन पूर्व पत्नी ने पूछा कैसे हो? पूर्व पति ने जवाब दिया कि मैं ठीक हूं...तुम कैसी हो? बिटिया तो बड़ी हो गई होगी? बोली कि बिटिया यहीं है, अभी बुलाती हूं। वह बिटिया को बुलाकर बोली की ये तुम्हारे पापा हैं। वह बिटिया को सीने लगाते हैं। फिर दोनों पूर्व पति-पत्नी में बातें होती हैं और जवान होती बिटिया की पढ़ाई एवं शादी होने तक साथ रहने को तैयार होते हैं।
यह पूरा नजारा देख वर्तमान पत्नी भी बोलीं कि उनके साथ रहने से उसे कोई ऐतराज नहीं। एक साल से पूर्व दंपती पुन: शादी किए बिना लिव इन रिलेशनशिप की तरह रहने लगे, मगर अब पति की मां के बीच में आने तथा पूर्व बहू को बेटे के साथ रहने का विरोध जताने लगी।
रोज चिकचिक रहने लगी, मगर जब बेटा पूर्व पत्नी से दोबारा से नाता तोड़ने को राजी नहीं हुआ तो मां ने कई रोज पहले महिला हेल्पलाइन 181 यानी वन स्टाप सेंटर पर शिकायत की। वन स्टाप सेंटर की काउंसलर तथा अन्य कर्मियों ने काउंसिलिंग की, पर समझौता नहीं हुआ।
यह भी पढ़ें- पति के बाहर जाने पर रात में दीवार फांदकर महिला के घर में घुसा प्रेमी, पोल खुलते ही मची अफरातफरी और फिर...
वन स्टाप सेंटर की पैरा मेडिकल नर्स दीपिका कहती हैं कि उन्होंने जीवन में पहली बार इस तरह का अजीब मामला देखा है। वन स्टाप सेंटर की प्रभारी नैना शर्मा कहती हैं कि यह केस आया हुआ है। अभी काउंसलिंग चल रही है। हमारा प्रयास है कि न्यायोचित ढंग से मामला निस्तारित हो जाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।