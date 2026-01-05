भाई ने की पिटाई, इससे नाराज छात्रा एक्सप्रेस-वे पर आत्महत्या करने पहुंच गई और...
Baghpat News : बागपत में छात्रा के माता-पिता बाहर गए हुए थे और वह भाई-भाभी के साथ रहती है। भाई द्वारा मारपीट किए जाने से परेशान होकर वह ईस्टर्न पेरिफे ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, चांदीनगर (बागपत)। एक गांव की कक्षा आठ की छात्रा ने भाई द्वारा मारपीट कर देने से क्षुब्ध होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर आत्महत्या करने पहुंच गईं। किसानों की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को अपने साथ थाने ले गई।
एक गांव की कक्षा आठ की छात्रा के माता पिता बाहर गए हैं। वह अपने भाई व भाभी के साथ घर पर थी। पीड़िता के अनुसार रविवार सुबह किसी बात को लेकर उसके भाई व भाभी ने छात्रा के साथ मारपीट कर घर से भगा दिया। इससे क्षुब्ध होकर छात्रा आत्महत्या के उद्देश्य से ईपीई के पास पहुंच गईं और हिंडन नदी की तरफ जाने लगी। मगर समय रहते उनका भाई उसे वापस ले आया। घर लाकर पुनः छात्रा के साथ मारपीट कर दी, जिससे क्षुब्ध होकर छात्रा रोती हुई ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर पहुंची।
खेतों में काम कर रहे किसानों ने छात्रा को देखा और उसे ईपीई से नीचे ले आए, जहां उसने किसानों को आपबीती सुनाई। किसानों ने पीआरवी पुलिस को सूचना दी पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा से जानकारी ली और स्वजन को सूचना देकर पुलिस छात्रा को अपने साथ थाने ले गई।
थाना प्रभारी अतर सिंह का कहना है कि उन्होंने छात्रा के स्वजन को सूचना दी गई है। छात्रा को थाने पर बुलाया है, जिसे उसके स्वजन की सिपुर्दगी में दिया जाएगा।
तहेरे भाई ने पिता संग चचेरी बहन को पीटा
संवाद सूत्र, दाहा (बागपत)। बामनौली निवासी अनु पुत्री पुष्पेंद्र ने दोघट थाने पर तहरीर देकर वह अपने ताऊ विनोद के घर गैस सिलेंडर लेने गई थी। जैसे ही वह गैस सिलेंडर लेकर घर पहुंची तो वहां उसका ताऊ बालिस्टर व उसके लड़के शेखर ने उसके साथ मारपीट कर दी। उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया तथा घर पर पथराव भी किया। वहीं इस संबंध में दोघट थाना प्रभारी सूर्यदीप सिंह का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।