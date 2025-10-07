यूपी के इस जिले में एक युवक पर डाला खौलता तेल तो दूसरे पर किया पलटे से वार, मामूली बात पर दो पक्षाें में घमासान
Baghpat News बागपत के राष्ट्र वंदना चौक पर दुकान के सामने ई-रिक्शा हटाने को लेकर दुकानदार और ई-रिक्शा चालक के बीच विवाद हो गया। इस दौरान मारपीट में गरम तेल और पलटे का इस्तेमाल किया गया जिसमें तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बागपत। शहर के राष्ट्र वंदना चौक पर दुकान के सामने से ई-रिक्शा हटाने को लेकर हुए विवाद में दुकानदार व ई-रिक्शा चालक पक्ष भिड़ गए। उनके बीच न केवल लात-घूंसे चले, बल्कि एक युवक पर कढ़ाई से गर्म तेल डाला तो दूसरे पर पलटे से सिर पर वार किया गया। उनके समेत तीन युवकों का सीएचसी में उपचार हुआ।
शहर का राष्ट्र वंदना चौक दो नेशनल हाईवे से जुड़ा है। 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। उसके बावजूद चौराहे के आसपास अतिक्रमण व्याप्त है। ई-रिक्शा व अन्य वाहन हाईवे पर ही खड़े रहते हैं। सोमवार दोपहर राजकुमार की मिष्ठान की दुकान के सामने आरिफ निवासी ग्राम निकट गौरीपुर मोड़ की ई-रिक्शा खड़ी थी।
दुकान के कर्मचारी ने वहां से ई-रिक्शा हटाने को बोल दिया था। इसी को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि शाम को आरिफ पक्ष के आठ-दस युवकों ने लात-घूंसों से दुकानदार राजकुमार व कर्मचारी संदीप पर हमला कर दिया। उस समय संदीप टिक्की व अन्य खाद्य सामग्री तैयार कर रहा था।
अपने बचाव में संदीप ने कढ़ाई से गर्म तेल फेंका, जिसकी चपेट में आरिफ का भाई दिलशाद आ गया। इसके अलावा अमरीश के सिर पर पलटे से प्रहार किया गया। वह घायल हो गया। शोर शराबा होने पर अन्य दुकानदार एकत्र होते देख आरोपित भागने लगे। इनमें से चार युवकों को पीछा कर पेट्रोल पंप के पास पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह राणा का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
बेटे-बहू ने महिला को डंडों से हमला कर किया घायल
संवाद सूत्र, जागरण दाहा (बागपत) : धनौरा टीकरी निवासी महिला को जमीन न देने से नाराज बेटे-बहू ने मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने वृद्धा को सीएचसी भेजा है। वृद्धा ने तहरीर दी है। धनौरा टीकरी गांव निवासी वृद्धा ने तहरीर देते हुए बताया कि सोमवार सुबह वह छोटे बेटे के घर बैठी हुई थी। तभी उसके बड़े बेटे और बहू ने जमीन न देने से नाराज होकर डंडों से मारपीट कर दी। आरोप है कि उनका बड़ा बेटा आठ बीघा जमीन को लेना चाहता है। घर में घुसकर बेटे-बहू ने डंडों से हमला कर घायल दिया। पीड़िता ने दोघट थाने पर तहरीर दी है। पुलिस ने महिला का जिला अस्पताल में उपचार कराया। वहीं, इस संबंध में दोघट थानाध्यक्ष सूर्य दीप सिंह ने बताया कि वृद्ध महिला की तहरीर आई है। जांच कर कार्रवाई की
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।