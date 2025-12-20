Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Honor killing: 16 साल की सानिया को उतारा था मौत के घाट, इस मामले में तहेरा भाई 25 हजारी आरिस गाजियाबाद से गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:22 PM (IST)

    बागपत में सानिया की आनर किलिंग के मामले में पुलिस ने 25 हजार के इनामी तहेरे भाई आरिस को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी बहन के घर रहकर ट्रैक्टर ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बागपत। सानिया की आनर किलिंग के मामले में 25 हजार रुपये के इनामी तहेरे भाई को गाजियाबाद के मसूरी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित अपनी बहन के घर रहकर ट्रैक्टर-ट्राली चलाता था। पुलिस ने उसके घर पर कुर्की नोटिस चस्पा करने की तैयारी कर ली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम पलड़ा में मुस्लिम समाज की 16 वर्षीय सानिया और अनुसूचित जाति के 17 वर्षीय किशोर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके चलते सानिया की गत 22 जुलाई की रात घर पर मुंह व गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की गई थी।

    स्वजन ने सानिया की बीमारी से मौत होना ग्रामीणों को बताते हुए उसके शव को कब्रिस्तान में सिपुर्द-ए-खाक कर दिया था। डीएम अस्मिता लाल के आदेश पर कब्र से सानिया का शव निकालने के बाद दो बार चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया गया था।

    दोघट थाने पर घटना का मुकदमा दर्ज कराया गया था। सानिया के आरोपित पिता वलीस ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले आरोपित सादिक, साहिब, मतलूब, अरमान, शान मोहम्मद, नसीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सानिया के तहेरे भाई आरिस पर एसपी सूरज कुमार राय ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

    इसके बाद इनामी आरिस का अदालत से गैर जमानती वारंट जारी हो गया था। उसके घर पर कुर्की नोटिस चस्पा करने की पुलिस ने तैयारी कर ली थी, क्योंकि अदालत से अनुमति मिल गई थी।

    यह भी पढ़ें- अपनी शादी के कार्ड बांटने जा रहे बाइक सवार युवक की मौत, पेड़ की डाल तोड़ने को डाला रस्सा गले में फंसा

    दोघट थाना प्रभारी सूर्यदीप का कहना है कि 25 हजार रुपये के इनामी आरिस की गाजियाबाद के मसूरी में रहने की जानकारी मिली थी। शुक्रवार देर शाम मसूरी में दबिश देकर आरोपित आरिस को गिरफ्तार किया गया। आरोपित अपनी बहन के घर रहता था और ट्रैक्टर-ट्राली चलाता था। आरोपितों से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    चिकित्सकों के नाम पर विवेचना जारी

    सानिया के शव का पोस्टमार्टम करने वाले एक पैनल के दो चिकित्सक डा. दीपक देओल व डा. मुकेश कुमार पर रिपोर्ट में खेल करने का आरोप लगा हुआ है। दोनों चिकित्सकों के नाम पुलिस ने मुकदमे में शामिल कर रखे है। इस पर पुलिस की विवेचना अभी जारी है।