Honor killing: 16 साल की सानिया को उतारा था मौत के घाट, इस मामले में तहेरा भाई 25 हजारी आरिस गाजियाबाद से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बागपत। सानिया की आनर किलिंग के मामले में 25 हजार रुपये के इनामी तहेरे भाई को गाजियाबाद के मसूरी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित अपनी बहन के घर रहकर ट्रैक्टर-ट्राली चलाता था। पुलिस ने उसके घर पर कुर्की नोटिस चस्पा करने की तैयारी कर ली थी।

ग्राम पलड़ा में मुस्लिम समाज की 16 वर्षीय सानिया और अनुसूचित जाति के 17 वर्षीय किशोर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके चलते सानिया की गत 22 जुलाई की रात घर पर मुंह व गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की गई थी।

स्वजन ने सानिया की बीमारी से मौत होना ग्रामीणों को बताते हुए उसके शव को कब्रिस्तान में सिपुर्द-ए-खाक कर दिया था। डीएम अस्मिता लाल के आदेश पर कब्र से सानिया का शव निकालने के बाद दो बार चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया गया था।

दोघट थाने पर घटना का मुकदमा दर्ज कराया गया था। सानिया के आरोपित पिता वलीस ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले आरोपित सादिक, साहिब, मतलूब, अरमान, शान मोहम्मद, नसीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सानिया के तहेरे भाई आरिस पर एसपी सूरज कुमार राय ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।