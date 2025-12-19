Language
    अपनी शादी के कार्ड बांटने जा रहे बाइक सवार युवक की मौत, पेड़ की डाल तोड़ने को डाला रस्सा गले में फंसा

    By Veerpal Pal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    बागपत में शादी का कार्ड बांटने जा रहे युवक की मौत हो गई। पेड़ की डाल को तोड़ने के लिए किसान ने रस्सा बांधकर ट्रैक्टर से खींचा, जिससे रस्सा टूटकर युवक ...और पढ़ें

    नितेश का फाइल फोटो।

    संवाद सूत्र, जागरण दाहा (बागपत)। अपनी शादी के कार्ड बांटने जा रहे सैलून संचालक युवक के लिए एक किसान की लापरवाही जानलेवा बन गई। किसान सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ की डाल को तोड़ने के लिए उसमें रस्सा बांधकर ट्रैक्टर से खींच रहा था। यह रस्सा टूटकर बाइक सवार युवक के गले में फंस गया। युवक पेड़ से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
    पुलिस ने घायल युवक को बिनौली सीएचसी भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने युवक के स्वजन को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    शुक्रवार शाम पांच बजे दाहा-बरनावा मार्ग पर पलड़ी गांव के पास दाहा निवासी किसान सूखे पेड़ से रस्सी बांध कर खेत की तरफ लटकी डाल तोड़ रहा था। सूखी डाल में रस्सा बांधकर ट्रैक्टर से खींच रहा था। इस दौरान मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के टांडा माजरा गांव निवासी 25 वर्षीय नितेश उर्फ जोनी पुत्र सोमपाल बाइक से जा रहा था।

    अचानक ट्रैक्टर से रस्सा टूटकर बाइक सवार युवक के गले में लिपट गया। इससे अनियंत्रित होकर बाइक व युवक पेड़ से टकरा गया। पुलिस ने घायल नितेश को एंबुलेंस की मदद से बिनौली सीएचसी पर भिजवाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएसआइ दिनेशपाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    नितेश गांव में ही सैलून चलाता था। परिवार में मां उषा, भाई हरीश, शनि, अंकुर तथा बहन ऋतु है। नितेश चौथे नंबर का था। स्वजन ने पुलिस को बताया कि नितेश की 26 दिसंबर को शादी थी। वह अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था। दाहा गांव में रिश्तेदारी में कार्ड देकर बरनावा की तरफ जा रहा था। युवक हेलमेट भी लगाए हुए था।