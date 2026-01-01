Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हुक्का बार में धुएं के छल्ले उड़ाकर Happy New Year कहा, इसके केवल आधे घंटे बाद आई शामत, पुलिस ने छापा मारकर 11 दबोचे

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:44 PM (IST)

    Baghpat News : बड़ौत पुलिस ने बड़का रोड स्थित 'पंचायत क्लब' नामक अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। कोल्ड ड्रिंक की दुकान की आड़ में चल रहे इस बार से 11 यु ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बागपत। बड़ौत पुलिस ने बड़का रोड स्थित इदारा मस्जिद के पास पंचायत क्लब के नाम से खुले हुक्का बार पर छापा मारा, जहां 11 युवक धुएं के छल्ले उड़ाकर नए साल के जश्न में डूबे हुए थे। पुलिस ने मौके से सभी आरोपितों को पकड़कर पूछताछ की। मौके से हुक्का, चिलम, तंबाकू आदि सामान बरामद हुआ है। अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार का भंडाफोड़ हुआ तो आसपास के लोग भी देखते रह गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किराए पर ले रखी थी दुकान

    कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि शहर के गुराना रोड का रहने वाले फरमान पुत्र यामीन ने बड़का रोड पर इदारा मस्जिद के पास एक दुकान किराए पर ले रखी थी। आरोपित पंचायत क्लब के नाम से दुकान में कोल्ड ड्रिंक और बीड़ी सिगरेट बेचने का कार्य करता था। इसी की आड़ में फरमान हुक्का बार भी चला रहा था। पुलिस को बुधवार की देर रात सूचना मिली कि पंचायत क्लब के नाम से खुली दुकान में हुक्का बार चल रहा है और 10 से ज्यादा युवक नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं।

    रात साढ़े 12 बजे मारा छापा  

    नेहरू रोड पुलिस चौकी प्रभारी नीतू सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और रात साढ़े 12 बजे हुक्का बार पर छापा मार दिया। हुक्के का सेवन करते हुए 11 युवक पकड़े गए। बार से एक हुक्का, एक चिलम, स्प्रिंग बाटर एक पैकेट, बौंगची कोकोनट कोल के आठ पीस, फ्लैवर्ड तंबाकू का एक पैकेट, अम्ब्रैला की पांच माचिस, अलग-अलक ब्रांड तंबाकू के 98 पैकेट आदि सामान के अलावा एक बुलेट समेत तीन बाइकों को भी कागजात न मिलने पर सीज कर दिया गया। चौकी प्रभारी नीतू सिंह की ओर से सभी आरोपितों के खिलाफ कोतवली में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है।