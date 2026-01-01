हुक्का बार में धुएं के छल्ले उड़ाकर Happy New Year कहा, इसके केवल आधे घंटे बाद आई शामत, पुलिस ने छापा मारकर 11 दबोचे

जागरण संवाददाता, बागपत। बड़ौत पुलिस ने बड़का रोड स्थित इदारा मस्जिद के पास पंचायत क्लब के नाम से खुले हुक्का बार पर छापा मारा, जहां 11 युवक धुएं के छल्ले उड़ाकर नए साल के जश्न में डूबे हुए थे। पुलिस ने मौके से सभी आरोपितों को पकड़कर पूछताछ की। मौके से हुक्का, चिलम, तंबाकू आदि सामान बरामद हुआ है। अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार का भंडाफोड़ हुआ तो आसपास के लोग भी देखते रह गए।

किराए पर ले रखी थी दुकान कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि शहर के गुराना रोड का रहने वाले फरमान पुत्र यामीन ने बड़का रोड पर इदारा मस्जिद के पास एक दुकान किराए पर ले रखी थी। आरोपित पंचायत क्लब के नाम से दुकान में कोल्ड ड्रिंक और बीड़ी सिगरेट बेचने का कार्य करता था। इसी की आड़ में फरमान हुक्का बार भी चला रहा था। पुलिस को बुधवार की देर रात सूचना मिली कि पंचायत क्लब के नाम से खुली दुकान में हुक्का बार चल रहा है और 10 से ज्यादा युवक नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं।