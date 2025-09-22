यूपी के इस जिले में छह-छह साल के बच्चे पा रहे किसान सम्मान निधि, 131 नाबालिगों के नाम आए सामने, पोल खुलते ही मची खलबली

Baghpat News बागपत में पीएम किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ 131 नाबालिगों को यह निधि मिली है जबकि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कृषि निदेशालय ने उप निदेशक को इन नाबालिगों की सूची देकर सत्यापन करने और रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। जांच की जा रही है कि इन नाबालिगों को निधि कैसे मिली और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

जहीर हसन, जागरण, बागपत। प्रत्येक पात्र किसान को पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मगर बागपत में बच्चों को सम्मान निधि मिलने का मामला सामने आने से खलबली मची है। कृषि निदेशालय ने सम्मान निधि पाने वाले 131 नाबालिगों का ब्योरा भेजकर उप निदेशक को सत्यापन कराकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से पात्र किसान को साल में दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपये मिलते हैं। अब तक कुल 20 किस्त मिल चुकी हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु का होनी चाहिए, लेकिन नाबालिगों को भी लाभ मिल रहा है। बागपत में 131 नाबालिगों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के रुपये पहुंचे हैं। कृषि निदेशालय ने विभागीय उप निदेशक को नाबालिगों की सूची उपलब्ध कराकर सत्यापन कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया।

बेगमाबाद गढ़ी गांव के छह वर्षीय, असारा के नौ वर्षीय, लूंब के 10 वर्षीय, किरठल गांव के 11 वर्षीय बच्चे ने पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त की है। यह बानगी है वरना डौला, सिनौली, ढिकौली, मीतली, बिहारीपुर, कुर्डी, घटौली, अलावलपुर, अमीपुर बालैनी, बसौद, रहनता, गौरीपुर आदि के नाबालिगों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के रुपये पहुंचे हैं।

कृषि विभाग सत्यापन कराने में जुटा इन नाबालिगों को पीएम किसान सम्मान निधि कैसे मिल गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह जांच का विषय है। फिलहाल इतना अवश्य है कि कृषि विभाग इनका सत्यापन कराने में जुटा है। रिपोर्ट आने के बाद सत्यापन में जो बालिग नहीं मिलेगा, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि यह पूरी रिपोर्ट कृषि निदेशालय भेजी जाएगी। इन किसानों की भी होगी जांच: 2042 किसानों की जमीन का सत्यापन होगा।

सत्यापन में पता लग जाएगा कि इन्हें जमीन विरासत में मिली या अन्य कारण से। वहीं, 2,115 किसानों के भू स्वामी पंजीकरण डाटा का सत्यापन होगा। सत्यापन में खरे मिलने वाले किसानों को ही आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त मिल जाएगी।