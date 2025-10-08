Language
    शाम होते ही ट्रेनों में छलकने लगते हैं जाम, इस शराब पार्टी से दिल्ली-सहारनपुर वाया शामली रूट के यात्री परेशान

    By Gaurav Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    Baghpat News दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर शामली की ओर जाने वाली ट्रेनों में शराब पीना शुरू हो गया है जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। पहले पुलिस ने अभियान चलाया था जिससे कुछ समय के लिए यह समस्या कम हो गई थी लेकिन अब पुलिस की ढिलाई के कारण शराबी फिर से सक्रिय हो गए हैं।

    Hero Image
    ट्रेन की सीट के नीचे पड़ी शराब की बोतलें। सौ. यात्री

    संवाद सहयोगी, जागरण, खेकड़ा (बागपत)। दिल्ली सहारनपुर वाया शामली रेलमार्ग पर शाम को शामली की तरफ चलने वाली ट्रेनों में फिर से शराबियों ने शराब पार्टी शुरू कर दी है। इससे अन्य यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यात्रियों ने रेलवे पुलिस से शराबियों पर सख्ती की मांग की है। 

    दिल्ली सहारनपुर वाया शामली रेलमार्ग पर ट्रेनों में अधिकांश नौकरीपेशा यात्री सफर करते हैं। शाम को दिल्ली, शाहदरा से नौकरी कर लौटते समय अनेक यात्री ट्रेनों में बैठकर शराब की पार्टी करने लगते हैं। खुलेआम शराब पीने को लेकर अन्य यात्रियों को परेशानी होती है। इतना ही नहीं शराब पीने के बाद ये यात्री शराब की बोतलें और गंदगी को किनारे पर या फिर सीट के नीचे रखकर छोड़ जाते हैं। 

    करीब तीन महीने पहले दैनिक यात्रियों की शिकायत पर रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में शराब पीने वालों के विरुद्ध कई दिनों तक अभियान चलाया तो शराब पार्टियां कम होने लगी थीं। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस फिर से ढुलमुल रवैये पर लाैटी तो शराबी फिर से यात्री ट्रेन में शराब पार्टियां करने लगे हैं। दैनिक यात्री संघ अध्यक्ष खुशदिल जैन, अग्रवाल मित्र मंडल के अनुज बंसल, एड. विकास वर्मा, लविश कुमार, राहुल अमरैन आदि ने रेलवे से ट्रेनों में शराब पीने वालों पर सख्ती की मांग की।

    हाईवे के पास मिला युवक का शव, सनसनी

    जागरण संवाददाता, बागपत। काठा गांव में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के निकट एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। काठा में पेट्रोल पंप के निकट सोमवार देर शाम एक युवक का शव पड़ा था, उस पर वहां से गुजर रहे लोगों की नजर पड़ी।

    मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कोतवाली इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राणा का कहना है कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवक पिछले कई दिनों से आसपास घूमता रहता था। उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी मौत के कारण का पता चल पाएगा। उसकी पहचान के प्रयास जारी हैं।