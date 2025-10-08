शाम होते ही ट्रेनों में छलकने लगते हैं जाम, इस शराब पार्टी से दिल्ली-सहारनपुर वाया शामली रूट के यात्री परेशान

Baghpat News दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग पर शामली की ओर जाने वाली ट्रेनों में शराब पीना शुरू हो गया है जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। पहले पुलिस ने अभियान चलाया था जिससे कुछ समय के लिए यह समस्या कम हो गई थी लेकिन अब पुलिस की ढिलाई के कारण शराबी फिर से सक्रिय हो गए हैं।

संवाद सहयोगी, जागरण, खेकड़ा (बागपत)। दिल्ली सहारनपुर वाया शामली रेलमार्ग पर शाम को शामली की तरफ चलने वाली ट्रेनों में फिर से शराबियों ने शराब पार्टी शुरू कर दी है। इससे अन्य यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यात्रियों ने रेलवे पुलिस से शराबियों पर सख्ती की मांग की है।

दिल्ली सहारनपुर वाया शामली रेलमार्ग पर ट्रेनों में अधिकांश नौकरीपेशा यात्री सफर करते हैं। शाम को दिल्ली, शाहदरा से नौकरी कर लौटते समय अनेक यात्री ट्रेनों में बैठकर शराब की पार्टी करने लगते हैं। खुलेआम शराब पीने को लेकर अन्य यात्रियों को परेशानी होती है। इतना ही नहीं शराब पीने के बाद ये यात्री शराब की बोतलें और गंदगी को किनारे पर या फिर सीट के नीचे रखकर छोड़ जाते हैं।

करीब तीन महीने पहले दैनिक यात्रियों की शिकायत पर रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में शराब पीने वालों के विरुद्ध कई दिनों तक अभियान चलाया तो शराब पार्टियां कम होने लगी थीं। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस फिर से ढुलमुल रवैये पर लाैटी तो शराबी फिर से यात्री ट्रेन में शराब पार्टियां करने लगे हैं। दैनिक यात्री संघ अध्यक्ष खुशदिल जैन, अग्रवाल मित्र मंडल के अनुज बंसल, एड. विकास वर्मा, लविश कुमार, राहुल अमरैन आदि ने रेलवे से ट्रेनों में शराब पीने वालों पर सख्ती की मांग की।

