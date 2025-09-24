Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Baghpat News : हाईवे पर टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, तीनों सवार घायल, बाद में हुई एक की मौत

    By Ashu Singh Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:09 PM (IST)

    Baghpat News मेरठ-बागपत हाईवे पर बाइक फिसलने से तीन युवक घायल हो गए जिनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई। तीनों डौला गांव से घर लौट रहे थे। बालैनी टोल प्लाजा के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। उन्हें हास्पिटल में भर्ती कराया। बाद में उनमें से एक व्यक्ति की मौत गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    हाईवे पर टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, तीनों सवार घायल, बाद में हुई एक की मौत

    जागरण संवाददाता, बागपत। मेरठ-बागपत हाईवे पर बालैनी टोल प्लाजा के समीप बाइक फिसलकर गिरने से बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों ने उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया। जिनमें से एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ जनपद के खिवाई कस्बा निवासी इरफान,गुलजार और सोनू राजमिस्त्री का काम करते हैं। मंगलवार को वह डौला गांव में राजमिस्त्री का कार्य कर रहे थे, देर शाम वह बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। जब वह बालैनी टोल प्लाजा के समीप पहुंचे तो अचानक अनियंत्रित होकर बाइक फिसलकर गिर पड़ी जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    ग्रामीणों ने तीनों घायलों को बालैनी के निजी हास्पिटल में भर्ती कराया जहां 40 वर्षीय इरफान पुत्र अनवार की गंभीर हालत देखते हुए उसे मेरठ रेफर किया गया। उपचार के दौरान इरफान की मौत हो गई घटना का पता चलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बुधवार सुबह बिना कोई कार्रवाई किए उन्होंने शव को सिपुर्दे खाक कर दिया। प्रभारी निरीक्षक शेलेन्द्र मुरारी दीक्षित का कहना है कि मामला संज्ञान में है। थाने में कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

    स्कूल से लौट रहे छात्र पर धारधार हथियारों से हमला

    जागरण संवाददाता, बागपत। बालैनी क्षेत्र के मुकारी गांव में स्कूल से वापस लौट रहे छात्र पर एक दर्जन से अधिक युवकों ने धारधार हथियारों से हमला कर उसे घायल कर दिया।छात्र की तहरीर पर तीन नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

    चांदीनगर क्षेत्र के कहरका गांव निवासी वंश त्यागी बालैनी क्षेत्र के मुकारी गांव के इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र है। मंगलवार को वह कालेज की छुट्टी होने के बाद अपने घर वापस लौट रहा था, रास्ते में कालेज में पढ़ने वाले तीन छात्र अपने दर्जन भर साथियों के साथ खड़े थे। उन्होंने छात्र को देखते ही धारधार हथियारों से हमला कर उसे घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित छात्र किसी तरह थाने पहुंचा और मामले की जानकारी दी। छात्र की तहरीर पर अफजल, समीर और चाहत सहित 12 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है।