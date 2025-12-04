Baghpat News: बदरखा में दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष मामले में मौलाना गिरफ्तार, साजिश में था शामिल
बागपत के बदरखा गांव में दो समुदायों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के मामले में पुलिस ने एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। मौलाना पर घटना की साजिश में शामिल होन ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण बागरत। बदरखा गांव में दो समुदाय के बीच हुए खूनी संघर्ष में पुलिस ने मस्जिद के मौलाना को गिरफ्तार किया है। उस पर घटना की साजिश रचने का आरोप लगा है। इससे पूर्व पुलिस 14 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
बदरखा गांव में 22 अक्टूबर की शाम बच्चों के पटाखे चलाने को लेकर दो समुदायों के बीच संघर्ष हो गया था। इसमें मुस्लिम समुदाय के करीब 20-25 लोगों ने प्रमेंद्र कुमार के घर में घुसकर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था।
16 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ था दर्ज
दोनों पक्ष के करीब 10 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने पीड़ित प्रमेंद्र की तहरीर के आधार पर मेहरदीन, यामीन, सलीम, वसीम, शादीन, इस्लाम, समीर, सैम, सादा उर्फ शमशाद, आस मोहम्मद, आश, आसिफ, चंपी, प्रवीन व दो महिलाओं सहित 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
इंस्पेक्टर आशीष पुंडीर ने बताया कि मुकदमे की विवेचना के दौरान मस्जिद के मौलाना मोहम्मद इरफान निवासी मुहल्ला काजीवाड़ा शामली का नाम घटना की साजिश रचने में प्रकाश में आया था। उसे मंगलवार रात को बदरखा गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी को भेजा गया जेल
आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि अब तक दो महिलाओं सहित 15 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार चल रहे आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।
