    UP News : नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े दुकानदार को सीने में गोली मारकर मौत के घाट उतारा

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    बागपत के बिहारीपुर गांव में सुबह दो नकाबपोश बदमाशों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को चुनावी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक की प ...और पढ़ें

    Hero Image

    बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारकर मौत के घाट उतारा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत। बिहारीपुर गांव अलसुबह दुकानदार की नकाबपोश दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चुनावी विवाद से जोड़कर देखी जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में लगी है।

    बागपत कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में 57 वर्षीय ऋषिपाल की गांधी चौक के पास किराना की दुकान है। बताया गया कि ऋषिपाल ने शनिवार सुबह करीब पांच बजे दुकान खोली थी। करीब 15 मिनट बाद दो बदमाशों ने दुकान पर पहुंचकर उनके सीने में एक गोली मार दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीसरे बदमाश ने घटना की रेकी की है। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। एसपी सूरज कुमार राय व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने दुकानदार के शव को कब्जे में लिया। पुलिस को जानकारी दी गई थी 20 दिन पहले गांव के ही एक व्यक्ति से ऋषिपाल का विवाद हुआ था। घटना चुनाव के विवाद को लेकर देखी जा रही है, हालांकि पुलिस व स्वजन इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं।

    उधर एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि इस मामले में हर बिंदु पर जांच की जा रही है। घटना का शीघ्र राजफाश किया जाएगा।

    ट्रैक्टर-ट्राली ने छात्रा को टक्कर मारी, मौत

    जागरण संवाददाता, बागपत। निवाड़ा-नैथला मार्ग पर ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्राली ने सातवीं की छात्रा को टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
    ग्राम गौरीपुर जवाहरनगर की यमुना बस्ती निवासी शमीम की 11 वर्षीय बेटी जोया नैथला गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा सात में पढ़ती थी, वह शुक्रवार शाम स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान निवाड़ा-नैथला मार्ग से तेज गति से गुजर रही ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्राली ने जोया को टक्कर मार दी। इससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई।

    लोगों की वहां पर भीड़ एकत्र हो गई। इससे पहले ही आरोपित चालक ट्रैक्टर-ट्राली छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कर छात्रा के शव को कब्जे में लिया। उसके सात भाई-बहन हैं।

     