UP News : नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े दुकानदार को सीने में गोली मारकर मौत के घाट उतारा

जागरण संवाददाता, बागपत। बिहारीपुर गांव अलसुबह दुकानदार की नकाबपोश दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चुनावी विवाद से जोड़कर देखी जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में लगी है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में 57 वर्षीय ऋषिपाल की गांधी चौक के पास किराना की दुकान है। बताया गया कि ऋषिपाल ने शनिवार सुबह करीब पांच बजे दुकान खोली थी। करीब 15 मिनट बाद दो बदमाशों ने दुकान पर पहुंचकर उनके सीने में एक गोली मार दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

तीसरे बदमाश ने घटना की रेकी की है। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। एसपी सूरज कुमार राय व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने दुकानदार के शव को कब्जे में लिया। पुलिस को जानकारी दी गई थी 20 दिन पहले गांव के ही एक व्यक्ति से ऋषिपाल का विवाद हुआ था। घटना चुनाव के विवाद को लेकर देखी जा रही है, हालांकि पुलिस व स्वजन इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं।