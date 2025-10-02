Language
    पेट्रोल पंपों पर QR कोड चस्पाकर ठगी करने वालों को UP पुलिस ने दबोचा, कई राज्यों में लोगों को लगाया लाखों का चूना

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:57 PM (IST)

    Baghpat News बागपत पुलिस ने पेट्रोल पंपों पर क्यूआर कोड बदलकर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर क्यूआर कोड लगाकर लाखों रुपये की ठगी की। पुलिस ने उनके पास से चोरी की रकम और अन्य सामान बरामद किया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    पेट्रोल पंपों पर क्यूआर कोड चस्पा कर ठगी करने वाले गिरोह का राजफाश, दो गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बागपत। पेट्रोल पंपों पर क्यूआर कोड लगाकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का दो बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने राजफाश किया। आरोपित लाखों रुपये की ठगी कर चुके हैं। फास्ट फूड के कारोबार में घाटा होने पर अपराध की राह पकड़ी थी। 

    एसपी सूरज कुमार राय ने बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता में बताया कि दाहा गांव के पेट्रोल पंप के संचालक अंकित राणा ने 23 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि रात में बाइक पर आए दो अज्ञात युवक अपने बैंक खाते का क्यूआर कोड पेट्रोल पंप पर चस्पा करके चले गए। डीजल-पेट्रोल डलवाने वाले ग्राहकों ने आनलाइन रुपये ट्रांसफर किए तो आरोपितों के खाते में पहुंच गए।

    वहीं विवेचना में आरोपित रिंकू कुमार पुत्र नरेंद्र सिंह उर्फ घोड़ाराम निवासी वार्ड-नौ निकट मौर गैस सर्विस, जनपद भटिंडा (पंजाब) व विपिन पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम अर्गल जनपद फतेहपुर का नाम प्रकाश में आया। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

    पूछताछ में आरोपितों ने जानकारी दी कि वह दोनों हरिद्वार में फास्ट फूड का स्टाल लगाकर कार्य करते थे, जिसमें काफी नुकसान हो गया था। जल्दी रुपये कमाने के उद्देश्य से अपने बैंक खाते का क्यूआर कोड तैयार कराकर बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड व अन्य जगहों पर पेट्रोल पंपों पर क्यूआर कोड चस्पा किए थे। उनके बैंक खातों में लाखों रुपये आए। 

    एसपी का कहना है कि आरोपित रिंकू के बैंक खाते में तमाम ग्राहकों के द्वारा 1.71 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। दोनों आरोपित बागपत में ही एक बार फिर पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड चस्पा करने के लिए आए थे।

    उनके पास से एक बाइक, दो मोबाइल, एक डमी मोबाइल, एक क्यूआर कोड/बार कोड होल्डर (स्पीकर), दो बार कोड/ क्यूआर कोड (कागज वाले), दो पेन कार्ड व एक बैग बरामद हुआ है। आरोपितों को अदालत में पेश किया। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

    पहले से दर्ज हैं शिकायत

    एसपी का कहना है कि बैंक खाते के आधार पर आरोपित रिंकू के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के जनपद सिरमौर के थाना माजरा पुलिस द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर रखी हैं।