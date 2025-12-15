पहली पत्नी के घर पहुंचने से पहले दूसरी शादी रचाने गली बदलकर निकला दूल्हा और फिर...

जागरण संवाददाता, बागपत। पहली पत्नी के घर पहुंचने से पहले ही दूल्हा दूसरा निकाह रचाने के लिए अलीगढ़ के लिए रवाना हो गया। उसे भनक लग गई थी कि पहली पत्नी जल्द ही यहां पहुंचने वाली है। वह बरात छोड़ कार में बैठकर गली बदलकर निकल गया। वहीं पुलिस ने दूल्हे के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र की महिला ने रविवार को पुलिस को बताया कि उसका निकाह करीब 14 साल पहले बागपत नगर के एक मुहल्ला निवासी युवक के साथ हुआ था। उसके बच्चा पैदा न होने पर ससुरालीजन ताने देने लगे थे। घर में विवाद रहने लगा था। इसके चलते पति ने बकरीद से पहले उसे तीन तलाक दे दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में मीरापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसका पति अलीगढ़ की एक महिला से दूसरा निकाह करने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया। महिला के साथ पुलिस उसके पति के घर पहुंची, जहां पर बरात तो मिली, लेकिन दूल्हा पहले ही निकाह रचाने जा चुका था।