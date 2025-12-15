पहली पत्नी के घर पहुंचने से पहले दूसरी शादी रचाने गली बदलकर निकला दूल्हा और फिर...
उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दूल्हा पहली पत्नी के घर पहुंचने से पहले दूसरी शादी रचाने के लिए गली बदलकर भाग गया। दूल्हे ने पहली शादी की जानकारी छिपाकर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागपत। पहली पत्नी के घर पहुंचने से पहले ही दूल्हा दूसरा निकाह रचाने के लिए अलीगढ़ के लिए रवाना हो गया। उसे भनक लग गई थी कि पहली पत्नी जल्द ही यहां पहुंचने वाली है। वह बरात छोड़ कार में बैठकर गली बदलकर निकल गया। वहीं पुलिस ने दूल्हे के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र की महिला ने रविवार को पुलिस को बताया कि उसका निकाह करीब 14 साल पहले बागपत नगर के एक मुहल्ला निवासी युवक के साथ हुआ था। उसके बच्चा पैदा न होने पर ससुरालीजन ताने देने लगे थे। घर में विवाद रहने लगा था। इसके चलते पति ने बकरीद से पहले उसे तीन तलाक दे दिया था।
इस संबंध में मीरापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसका पति अलीगढ़ की एक महिला से दूसरा निकाह करने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया। महिला के साथ पुलिस उसके पति के घर पहुंची, जहां पर बरात तो मिली, लेकिन दूल्हा पहले ही निकाह रचाने जा चुका था।
पुलिस महिला के ससुर को कोतवाली लेकर आई, जिसने जानकारी दी कि बेटे ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे रखा है। इसके बाद पुत्रवधू ने उनके विरुद्ध मीरापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में उनकी जमानत हो चुकी है। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद अपने बेटे की बरात में चला गया।
उधर कोतवाली एसआइ मंजीत सिंह का कहना है कि महिला का अपने पति से पहले से मुकदमा चल रहा है। दूसरा निकाह करने के लिए उनके पहुंचने से पहले ही महिला का पति घर से जा चुका था। बाद में महिला भी अपने घर चली गई।
