दोस्ती टूटी तो युवक ने युवती का अश्लील वीडियो किया वायरल, इस कारण पीड़िता ने दी आत्महत्या की चेतावनी
बागपत में इंस्टाग्राम दोस्ती टूटने पर एक युवक ने युवती के अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दिए। पीड़िता ने बताया कि रोहतक के विशाल ने दोस्ती टूटने के बाद धमकी दी थी।
जागरण संवाददाता, बागपत। तीन साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती टूट गई तो युवती का अश्लील वीडियो और फोटो हरियाणा के युवक ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिए। पीड़िता ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती तीन साल पहले इंस्टाग्राम पर रोहतक (हरियाणा) के युवक से हुई थी। उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। छह माह पहले उसकी युवक से दोस्ती टूट गई थी।
आरोप है कि दोस्ती टूटने के बाद युवक ने धमकी दी थी कि उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह उसके अश्लील वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर देगा। कुछ दिनों बाद ही उसके अश्लील फोटो व वीडियो स्वजन व परिचितों के पास भेज दिए।
इतना ही नहीं उसके नाम की फर्जी ई-मेल आइडी बनाकर उक्त वीडियो व फोटो वायरल कर दिए। आरोपित युवक का भाई भी धमकी देता है। इसके चलते उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया है, वह मानसिक रूप से परेशान है। कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार का कहना है कि इस मामले में आरोपित विशाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
आत्महत्या की चेतावनी
पीड़िता ने कहा कि आरोपित की हरकतों से उसकी काफी बदनामी हो रही है। चेतावनी दी कि आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी।
