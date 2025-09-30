36 साल तक सैलरी लेने के बाद बर्खास्त हुआ सरकारी कर्मचारी, कारण जानकार हैरान रह जाएंगे आप

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक कर्मचारी ने ऐसे स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पा ली जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं था। विभागीय जांच में इसका राजफाश हुआ। कर्मचारी 36 साल तक वेतन लेता रहा। भेद खुलने पर बीएसए बागपत ने उसे बर्खास्त कर दिया है।

जहीर हसन, जागरण, बागपत। बेसिक शिक्षा विभाग में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। जो स्कूल जमीन पर था ही नहीं, उसमें पढ़ाई कर शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति हासिल की। अब 36 साल बाद भेद खुलने पर जांच के बाद बीएसए बागपत ने कर्मचारी सुरेंद्र शर्मा को बर्खास्त कर दिया। कमाल की बात है कि बेसिक शिक्षा विभाग में उसकी नियुक्ति की फाइल नहीं मिली, लेकिन वह 36 साल तक वेतन लेता रहा।

बीएसए मेरठ कार्यालय से सात मार्च 1989 को सुरेंद्र शर्मा की चतुर्थ श्रेणी पद पर परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूल ढिकाना में नियुक्ति हुई। बीएसए गीता चौधरी ने बर्खास्तगी आदेश में कहा कि 19 अक्टूबर 2023 को बीएसए कार्यालय को शिकायत मिली कि सुरेंद्र ने विभाग को गुमराह कर नौकरी पाई है। बीईओ बड़ौत ने जांच के लिए सुरेंद्र से शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगे। सुरेंद्र ने बताया कि उसकी नियुक्ति उप विद्यालय निरीक्षक मेरठ ने की थी और तभी वहां कक्षा आठ की मूल टीसी जमा कराई थी।

बीएसए बागपत ने बीएसए मेरठ से सुरेंद्र की नियुक्ति की मूल फाइल मांगी। बीएसए मेरठ ने नौ फरवरी 2024 को बताया कि जिला सृजन के बाद सभी फाइल बागपत को भेज दी थी, जबकि बीएसए कार्यालय बागपत को उनकी नियुक्ति संबंधी फाइल नहीं मिली। बीईओ ने उसे शैक्षिक प्रमाण पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपि लाने को कहा, मगर उसने बताया कि स्कूल लंबे समय से बंद है। बीईओ ने 19 अप्रैल 2024 को अग्रिम आदेश तक उसका वेतन रोक दिया।