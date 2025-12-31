Language
    मामूली कहासुनी के बाद शराबी ने खो दिया आपा, पत्नी के पेट में घोंपा चाकू, बागपत पुलिस ने की कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    Baghpat News: बागपत के बड़ौत शहर में मामूली कहासुनी के बाद एक शराबी पति ने अपनी पत्नी के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। बड़ौत शहर के पठानकोट मुहल्ले में कहासुनी होने के बाद एक युवक ने अपनी पत्नी के पेट में चाकू घोंप दिया। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने महिला का उपचार कराया। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया।

    आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार

    पठानकोट मोहल्ले में 20 फुटा रोड पर रहने वाले मेहरबान पुत्र जैनद्दीन ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन गुलसमा, अहसान के घर किराए पर रहती है। 28 दिसंबर को दोपहर दो बजे मामूली कहासुनी को लेकर उसकी बहन और बहनोई दिलशाद के बीच झगड़ा हो गया। आरोपित दिलशाद ने उसकी बहन के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। घटना के बाद आरोपित उसकी बहन को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।

    पुलिस ने की कार्रवाई

    सूचना के बाद पुलिस ने उसकी बहन को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने गुलसमा का उपचार किया। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि दिलशाद शराब पीता है। इसी कारण उसका गुलसमा से विवाद हुआ है। शराब के नशे में ही उसने अपनी पत्नी को चाकू मारा है। आरोपित दिलशाद को अदालत में पेश करने के बाद जिला कारागार भेज दिया है।

    रुपये मांगने पर बाइक मिस्त्री को पीटा

    संसू, अग्रवाल मंडी टटीरी (बागपत)। कोतवाली बागपत क्षेत्र के सलावतपुर खेड़ी निवासी गोपाल के मुताबिक कस्बा टटीरी स्थित मेरठ बागपत सोनीपत हाइवे किनारे बाइक रिपेयरिंग की दुकान है। एक युवक ने बाइक ठीक कराई थी।
    आरोप है कि रुपये मांगने पर युवक ने गाली-गलौच करते हुए मारपीट की। विरोध करने पर धमकी दी। पीड़ित ने टटीरी पुलिस चौकी पर तहरीर दी है। टटीरी पुलिस चौकी प्रभारी विपिन कुमार यादव का कहना है की तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।