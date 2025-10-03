ससुराल में मेरठ के डाक्टर की इंजेक्शन लगने के बाद मौत बनी राज, स्वजन का थाने में हंगामा, ससुरालीजन पर हत्या का आरोप

Baghpat News बागपत में एक चिकित्सक की ससुराल में इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई जो एक रहस्य बन गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। उनके स्वजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, जागरण, बालैनी (बागपत)। ससुराल में आए चिकित्सक की इंजेक्शन लगने के बाद हुई मौत राज बन गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित स्वजन ने ससुरालीजन पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया। उन्होंने छह आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी।

मेरठ के शेरगढ़ी निवासी 25 वर्षीय विनीत बीएएमएस करने के बाद मेरठ के निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे। उनकी दो साल पहले बालैनी थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनगढ़ गांव की युवती से शादी हुई थी। उनकी पत्नी अपने मायके में आई हुई है। बुधवार शाम ससुराल में आए विनीत की संदिग्ध परिस्थितियों में इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। पुलिस को ससुराल पक्ष के लोगों ने जानकारी दी थी कि चिकित्सक ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दी है।