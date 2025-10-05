Baghpat News : बस ड्राईवर ने लापरवाही से चलाई बस, दहशत में आए 40 यात्री, ट्रक से लगी टक्कर और...

Baghpat News दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बड़ौत के पास एक बस और ट्रक की टक्कर में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। बड़ौत डिपो की बस लोनी से शामली जा रही थी। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस चालक की लापरवाही के कारण हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्घटनाग्रस्त बस बागपत में हुई।

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। लोनी से शामली जा रही बड़ौत डिपो की बस ने दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर बड़ौत में ट्रक में टक्कर मार दी। बस में चीख-पुकार मच गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे में घायल बच्चे, महिला और पुरुषों को अस्पताल में भर्ती कराया है। यात्रियों का कहना है कि बस चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को दोपहर लगभग 12 बजे गाजियाबाद के लोनी से बड़ौत डिपो की रोडवेज की बस यात्री लेकर शामली के लिए चली थी। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। रोडवेज की बस जब दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर बड़ौत शहर में बावली चुंगी पर पहुंची तो बस ने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। बस में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए।

यात्रियों ने विभिन्न अस्पतालों में अपना उपचार कराया। हादसे में रामबती, उसका पति सरबजीत, दया, संजय, पूनम, जावेद, नसीमा, तालिम, संजय, मनोज, हरबीर, विजय, दीपक, हिमांशु, दिनेश, सरोज, बिमला आदि घायल हो गए। बस चालक मनीष को भी चोट लगी है।

यात्रियों का आरोप है कि बस चालक बागपत से तेज गति से चला रहा था और आगे चल रही ट्रक को ओवरटेक करना चाह रहा था जबकि वह उसे बस तेज चलाने से मना कर रहे थे। बस चालक ने ट्रक चालक के साथ गाली-गलौज भी की थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली।

मुर्गों से भरे टेंपो और पिकअप गाड़ी की भिड़ंत संवाद सूत्र, जागरण अमीनगर सराय (बागपत)। मेरठ–बागपत–बागपत हाईवे स्थित डौला गांव में रविवार की सुबह मुर्गों से भरे टेंपो और पिक अप गाड़ी की भिड़ंत हो गई। जिससे हाइवे पर दोनों तरफ जाम लगा गया। सड़क हादसे में चालक को मामूली चोट आई। सड़क के दोनों तरफ भारी वाहन खड़े होने से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होने वाहनों पर कार्रवाई की मांग की। डौला गांव में मेरठ–बागपत–सोनीपत हाईवे पर दोनों तरफ भारी वाहन खड़े होने से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। बड़े वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर चालक चले जाते हैं।