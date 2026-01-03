रोडवेज डिपो से एक-दो नहीं चोरी हो गईं 15 बसों की बैट्रियां, सोते रह गए सुरक्षा गार्ड

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। कड़ाके की ठंड और कोहरे का फायदा उठाते हुए चोरों ने बड़ौत रोडवेज डिपो में 15 बसों की बैट्रियां चोरी कर लीं। घटना के दौरान सुरक्षा गार्ड समेत चार कर्मचारी सोते रह गए। फोरमैन की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई है।

एक जनवरी की रात की है घटना रोडवेज डिपो के सीनियर फोरमैन गोपाल पाठक ने पुलिस को बताया कि एक जनवरी की रात डिपो के अंदर चोर घुस गए। चोरों ने मुजफ्फरनगर के लि‍ए चलने वाली रोडवेज डिपो की बस को लगभग 100 मीटर पीछे हटाकर उन्हें सरेंडर बसों के बीच खड़ा कर दिया और उसमें से बैट्री चोरी करने के बाद फरार हो गए।

घटना के अगले दिन बस अपने स्थान के बजाय सरेंडर बसों के बीच खड़ी मिली तो बैट्री चोरी होने का पता चला। डिपो की चारदीवारी का ऊपर से कुछ हिस्सा भी टूटा मिला और बाहर की ओर एक सीढ़ी दीवार की सहारे खड़ी मिली। संभवत: इसी रास्ते से बैट्री चोरी की गई है।

शक होने पर डिपो के अंदर खड़ी सरेंडर बसों की बैट्रियाें को चेक किया गया तो 14 बसों की बैट्रियां भी चोरी हुई मिलीं। कई बसों से पेट्रोल भी गायब मिला। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि डिपो की ओर से चोरी की घटना की तहरीर मिली है। मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच की जाएगी।

उधर, आशंका जताई जा रही है कि बैट्री और पेट्रोल चोरी की वारदात में डिपो के ही किसी कर्मचारी की मिलीभगत है। एआरएम हाकिम सिंह ने बताया कि डिपो परिसर में सरेंडर बसों की बैट्री चोरी होने का मुकदमा दर्ज करा दिया है।

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल बड़ौत डिपो कार्यशाला गेट पर दिन की पाली में श्यामलाल, जमाल गेटमैन एवं रात की पाली में गनमैन नदीम खान एवं गार्ड हर्ष तैनात रहते हैं। रात की पाली में मेकेनिक शकील अहमद एवं सहायक मेकेनिक गजेंद्र सिंह की ड्यूटी रहती है।