लाल बत्ती लगी निजी कार में घूम रहे सरकारी अधिकारी के बेटे का चालान, न DL मिला, न प्रदूषण प्रमाण पत्र
Baghpat News बागपत जिला कारागार में हेड वार्डर के बेटे को लाल बत्ती लगी कार चलाना महंगा पड़ा। उसके पास ड्राईविंग लाइसेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं था। यातायात पुलिस ने उसका 11 हजार रुपये का चालान कर दिया। चेकिंग अभियान में यातायात पुलिस ने 172 वाहनों से जातिसूचक शब्द हटाकर उनका चालान किया।
जागरण संवाददाता, बागपत। जिला कारागार में हेड वार्डर राम प्रकाश यादव की निजी कार पर नीली-लाल बत्ती लगी थी, जिसको लेकर उनका बेटा दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर घूमता मिला। उसके पास न ड्राइविंग लाइसेंस मिला और न ही कार का प्रदूषण प्रमाण पत्र। यातायात पुलिस ने कार से बत्ती उतारी तथा 11 हजार रुपये का चालान कर दिया।
प्रदेश स्तर पर यातायात पुलिस 22 सितंबर से वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। इसके तहत वाहनों पर अवैध रूप से लगाई गई बत्ती, जाति सूचक शब्दों, काली फिल्म उतारी जा रही है, साथ ही ऐसे वाहनों के चालान किए जा रहे हैं।
बुधवार दोपहर हाईवे से गुजर रही आगरा नंबर की लाल-नीली बत्ती लगी कार को चेकिंग के लिए शहर के राष्ट्र वंदना चौक पर यातायात पुलिस ने रोका, जिसमें पुलिस कैप भी रखी थी। यातायात प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सिंह का कहना है कि कार चालक मोहित यादव ने जानकारी दी कि उनके पिता राम प्रकाश यादव जिला कारागार में हेड वार्डर के पद पर तैनात हैं। यह कार उनके पिता की है।
मोहित के पास ड्राइविंग लाइसेंस और कार का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मिला। एमवी एक्ट के तहत कार से बत्ती उतारी गई और 11 हजार रुपये का चालान किया गया। इससे पहले जनपद हरदोई के एक अधिकारी की निजी कार पर भी बत्ती लगी मिली थी, जिससे बत्ती उतारी गई थी। उधर, हेड वार्डर राम प्रकाश यादव का कहना है कि कार का चालान हुआ है, उसे भुगता जाएगा।
आटो में भी लगी मिली नीली बत्ती
यातायात पुलिस को चेकिंग के दौरान एक आटो पर भी नीली बत्ती लगी मिली, जिसे देख पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने आटो से बत्ती उतारकर चालान किया।
172 वाहनों पर लिखे मिले जातिसूचक शब्द
यातायात प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि चेकिंग के दौरान गुरुवार को 35 वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखे मिले। अब तक कुल 172 वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखे मिल चुके हैं, जिन्हें उतारकर वाहनों का चालान किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।