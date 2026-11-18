जागरण संवाददाता, बागपत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बागपत में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर के विकास एवं संचालन की संशोधित शर्तों को स्वीकृति दी गई। बागपत में 300 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले योग एवं वेलनेस सेंटर में एक साथ 10 हजार साधकों के योगाभ्यास की क्षमता होगी।

कैबिनेट ने बागपत के पुरा महादेव क्षेत्र स्थित हरियाखेड़ा में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर के विकास एवं संचालन की संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दी है। इस केंद्र के बनने पर योग, प्राणायाम, ध्यान और प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी। दिल्ली-एनसीआर, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों से नजदीकी के चलते यहां बड़ी संख्या में साधकों और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है।