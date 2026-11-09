यहां खड़ा वाहन नहीं होगा चोरी! आखिर लोगों के इस भरोसे का क्या है कारण?

जागरण संवाददाता, बागपत। पार्किंग नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में वाहनों को एसपी दफ्तर के पास खड़ा किया जाता है। वाहन स्वामियों को भरोसा होता है कि यहां से उनके वाहन चोरी नहीं होंगे। सड़क किनारे वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। इससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है।

जिला मुख्यालय पर पार्किंग स्थल नहीं है। पुलिस, बैंक और अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी अपने वाहनों को एसपी दफ्तर के आसपास खड़ा करते हैँ। बाजार में सामान खरीदने के लिए आने वाले बड़ी संख्या में लोग भी अपने वाहनों को यहां खड़े करते हैं।

इसकी मुख्य वजह यह है कि उन्हें भरोसा होता है कि यहां से वाहन चोरी नहीं होंगे, न ही कोई नुकसान पहुंचाएगा, जबकि कई बार दुकानों के आसपास से वाहन चोरी कर लिए जाते हैं। बागपत के भजन विहार कालोनी निवासी सभासद निगम शर्मा का जुलाई 2025 को कैंटर चोरी कर लिया गया था।