Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP पुलिस पर फायरिंग का आरोपित चार साथियों संग पानी की टंकी पर बनाने लगा वीडियो और फिर...

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    Baghpat News : बागपत में पुलिस पर फायरिंग के आरोपित आदिल को चार अन्य युवकों के साथ पानी की टंकी पर वीडियो बनाते पकड़ा गया। एडीएम की सूचना पर पुलिस ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    बागपत में टंकी पर चढ़कर रील बना रहे युवकों को पकड़कर लाती पुलिस। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, बागपत। पुलिस पर फायरिंग करने का आरोपित युवक अपने चार साथियों के साथ पानी की टंकी पर मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसका उस समय पता चला जब एडीएम ने पुलिस बुलवाकर पांचों युवकों को पकड़वाया। पुलिस ने चार युवकों का शांतिभंग में चालान कर दिया है। इसी के साथ जानलेवा हमले के आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवाओं में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का शौक चढ़ा है। मंगलवार को बागपत के पुराना कस्बे में पांच युवक पानी की टंकी पर चढ़कर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान एडीएम शिव नारायण सिंह कस्बे के रोड से गुजरे तो उनकी नजर युवकों पर पड़ी। उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम ने टंकी से पांच युवकों को पकड़ा।

    जांच में पता चला कि एक युवक पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में पिछले कई माह से वांछित चल रहा था। कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार का कहना है कि टंकी से आरोपित जुनैद, आकिब, साहिल, आदिल निवासी मुहल्ला केतीपुरा व आकिब निवासी मुहल्ला मुगलपुरा पकड़े गए हैं। इनमें आदिल जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहा था। उसके घर पर कुर्की नोटिस चस्पा किया जा चुका था। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उसके साथियों का शांतिभंग में चालान किया गया है।

    इस मामले में वांछित था आदिल

    पुलिस के मुताबिक बागपत के मुहल्ला केतीपुरा में रुपये के लेनदेन के विवाद में दावत-ए-वलीमा में गत 21 फरवरी की रात वसीम पक्ष और इंतजार पक्ष में संघर्ष हुआ था। उनके बीच पथराव और फायरिंग हुई थी। पुलिसवालों ने समझाने का प्रयास किया, तो आरोपितों ने पुलिस पर भी हमला कर फायरिंग की थी। पुलिसकर्मी गोली लगने से बाल-बाल बचे। कोतवाली के तत्कालीन एसआइ रोशनलाल ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।