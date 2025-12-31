UP पुलिस पर फायरिंग का आरोपित चार साथियों संग पानी की टंकी पर बनाने लगा वीडियो और फिर...

जागरण संवाददाता, बागपत। पुलिस पर फायरिंग करने का आरोपित युवक अपने चार साथियों के साथ पानी की टंकी पर मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसका उस समय पता चला जब एडीएम ने पुलिस बुलवाकर पांचों युवकों को पकड़वाया। पुलिस ने चार युवकों का शांतिभंग में चालान कर दिया है। इसी के साथ जानलेवा हमले के आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवाओं में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का शौक चढ़ा है। मंगलवार को बागपत के पुराना कस्बे में पांच युवक पानी की टंकी पर चढ़कर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान एडीएम शिव नारायण सिंह कस्बे के रोड से गुजरे तो उनकी नजर युवकों पर पड़ी। उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम ने टंकी से पांच युवकों को पकड़ा।

जांच में पता चला कि एक युवक पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में पिछले कई माह से वांछित चल रहा था। कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार का कहना है कि टंकी से आरोपित जुनैद, आकिब, साहिल, आदिल निवासी मुहल्ला केतीपुरा व आकिब निवासी मुहल्ला मुगलपुरा पकड़े गए हैं। इनमें आदिल जानलेवा हमले के मामले में वांछित चल रहा था। उसके घर पर कुर्की नोटिस चस्पा किया जा चुका था। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उसके साथियों का शांतिभंग में चालान किया गया है।