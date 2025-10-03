Bagpat News: चिकित्सक की मौत बन गई राज, लैब जाएगी विसरा रिपोर्ट

बागपत के बालैनी में एक चिकित्सक की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर परिजनों ने ससुराल वालों पर षडयंत्र का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है।

संवाद सूत्र, जागरण बालैनी। ससुराल में आए चिकित्सक की इंजेक्शन लगने के बाद हुई मौत राज बन गए है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित स्वजन ने ससुरालीजन पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया। उन्होंने छह आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी।

मेरठ के शेरगढ़ी निवासी 25 वर्षीय विनीत बीएएमएस करने के बाद मेरठ के निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे। उनकी दो साल पहले बालैनी थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनगढ़ गांव की युवती से शादी हुई थी। उनकी पत्नी अपने मायके में आई हुई है। बुधवार शाम ससुराल में आए विनीत की संदिग्ध परिस्थितियों में इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई थी।