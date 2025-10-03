Bagpat News: चिकित्सक की मौत बन गई राज, लैब जाएगी विसरा रिपोर्ट
बागपत के बालैनी में एक चिकित्सक की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर परिजनों ने ससुराल वालों पर षडयंत्र का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है।
संवाद सूत्र, जागरण बालैनी। ससुराल में आए चिकित्सक की इंजेक्शन लगने के बाद हुई मौत राज बन गए है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित स्वजन ने ससुरालीजन पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा किया। उन्होंने छह आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी।
मेरठ के शेरगढ़ी निवासी 25 वर्षीय विनीत बीएएमएस करने के बाद मेरठ के निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे। उनकी दो साल पहले बालैनी थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनगढ़ गांव की युवती से शादी हुई थी। उनकी पत्नी अपने मायके में आई हुई है। बुधवार शाम ससुराल में आए विनीत की संदिग्ध परिस्थितियों में इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई थी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। पुलिस को ससुराल पक्ष के लोगों ने जानकारी दी थी कि चिकित्सक ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दी है। वहीं उसके स्वजन का आरोप है कि डा. विनीत अपनी मां के साथ ससुराल आए थे, जिनकी साजिश के तहत हत्या की गई है।
यह भी पढ़ें- बागपत में स्वतंत्रता सेनानी के परपौत्र को पीटकर मौत के घाट उतारा, दोस्तों के साथ हरिद्वार जाने के लिए दो दिन पहले गया था घर से
उन्होंने मांग की थी कि छह आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज होने के बाद ही शव की अंत्येष्टि की जाएगी। इससे पहले शव लेने से भी मना किया था। जिम्मेदार लोगों ने उन्हें समझाया।
बालैनी थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र मुरारी दीक्षित का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विनीत की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। चिकित्सकों ने विसरा सुरक्षित किया है, जिसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। पीड़ित स्वजन ने विनीत के शव की अंत्येष्टि कर दी है। तहरीर मिली है जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।