BPT के छात्र ने YouTube पर मोबाइल हैकिंग सीख उड़ाए दो करोड़, दो साथियों के साथ मिलकर ऐसे किया कांड
बागपत में एक बीपीटी छात्र मोहम्मद शावेज ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर यूट्यूब से साइबर धोखाधड़ी सीखी। उन्होंने विभिन्न राज्यों के लोगों से व्हाट्सएप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागपत। बैचलर आफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) कर रहे छात्र ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक साल में विभिन्न प्रांतों के लोगों से दो करोड़ रुपये की ठगी की है। पुलिस ने आरोपित छात्र को गिरफ्तार किया है। उसके पास से मोबाइल व अन्य सामान तो बरामद हुआ, लेकिन नगदी नहीं मिली।
एसपी सूरज कुमार राय के मुताबिक बागपत निवासी रोबिन सिंह ने चार नवंबर 2025 को शिकायत की थी कि उसका वाट्सएप अकाउंट हैक कर अज्ञात व्यक्ति ने एक लाख रुपये बैंक से निकाल लिए। विवेचना में प्रकाश में आए आरोपित छात्र मोहम्मद शावेज को थाना प्रभारी निरीक्षक दीक्षित कुमार त्यागी ने गिरफ्तार किया।
आरोपित ने क्या बताया?
आरोपित ने बताया कि वह देहरादून के एक संस्थान से बीपीटी कर रहा है। उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर यूट्यूब के माध्यम से साइबर फ्राड करना सीखा है। वाट्सएप अकाउंट हैक कर व अन्य तरीकों से मोबाइल का एक्सेस प्राप्त कर यूपीआइ आदि का दुरुपयोग करते हुए साइबर धोखाधड़ी करते थे। पिछले एक साल में दो करोड़ रुपये की साइबर ठगी की है। यह रकम आपस में बांट ली गई। आरोपित को अदालत में पेश किया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
दो व्यक्तियों से की 1.30 करोड़ की ठगी
एसपी का कहना है कि आरोपित शावेज के बैंक खातों से संबंधित एनसीआरपी पर छत्तीसगढ़ और दिल्ली के दो व्यक्तियों की शिकायत है। उनसे 1.30 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी की गई। इसके अलावा भी आरोपितों ने उप्र, हिमाचल प्रदेश आदि प्रांतों से आनलाइन ठगी की है।
