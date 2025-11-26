Language
    Baghpat: जिले की हवा बेहद खराब...AQI 295, अस्पतालों में मरीजों की लगी लंबी कतार

    By Zaheer Hasan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:50 AM (IST)

    बागपत जिले में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 295 तक पहुँच गया है। अस्पतालों में सांस की तकलीफ वाले मरीजों की लंबी कतारें लग गई हैं। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है और लोगों को मास्क पहनने तथा घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है।

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बागपत। वायु प्रदूषण में कमी अवश्य आई, लेकिन ज्यादा नहीं। मंगलवार को बागपत में एक्यूआई 295 रहा। शाम छह बजे तो एक्यूआई 406 तक पहुंच गया था लेकिन बाद में गिरावट आई।

    वहीं, वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस, अस्थमा, गले में खरास तथा आंखों में जलन और एलर्जी की शिकायत रही। लोगों की सीएचसी तथा जिला अस्पतालों में लाइन लगी रही।

    प्रशासन की ओर से वायु प्रदूषण में कमी लाने का काम केवल कागजों तक सिमटा है। हालांकि प्रशासन द्वारा ग्रेप 3 के अंतर्गत एंटी स्माग गन, वाटर स्प्रिंकलर टैंकरों के माध्यम से उड़ती धूल को नियंत्रित करने को कई स्थानों पर पानी छिड़काव कराने का दावा किया गया।

