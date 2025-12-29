काफी देर तक केबिन में फंसा रहा किशोर पिता भी घायल ...और पढ़ें

एलिवेटेड रोड पर नाबालिग दौड़ा रहा था ट्रक, हादसे के बाद लगा जाम जागरण संवाददाता,बागपत : एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा होने से टल गया। घने कोहरे में ईंटों की ढुलाई करने वाले ट्रक को एक किशोर दौड़ा रहा था और उसका पिता बराबर में बैठा हुआ था। ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक अन्य ट्रक से टकरा गया। चालक किशोर ट्रक की बाडी और स्टेयरिंग के बीच में फंस गया। उसके पैर में गंभीर चोट आई है। पिता भी घायल हुआ। मशक्कत कर उसे ट्रक से निकाला गया। गनीमत रही कि अन्य वाहनों के बीच में दूरी थी, वरना कई वाहनों के टकराने से बड़ी दुर्घटना हो जाती। हादसे के कारण करीब डेढ़ घंटा जाम रहा।

दिल्ली की ओर से बागपत की तरफ 27 दिसंबर की सुबह करीब 6.15 बजे एलिवेटेड रोड पर खाली ट्रक दौड़ रहा था। ग्राम डूंडाहेड़ा से आगे पहुंचने पर ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। इससे ट्रक का केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक चालक बाडी और स्टेयरिंग के बीच में फंस गया। उसकी चीख सुनकर अन्य वाहनों में सवार यात्री ट्रक के पास पहुंचे तो चालक करीब 14 वर्षीय किशोर को देख हैरान रह गए। उसका पिता बराबर में बैठा हुआ था। यात्रियों ने चालक किशोर को करीब एक घंटा मशक्कत कर ट्रक से बाहर निकाला। रोड पर वाहनों की लंबी लाइन लगी। घायलों को खेकड़ा सीएचसी भेजा। चिकित्सकों के रेफर करने पर स्वजन ने घायल पिता-पुत्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सर्दी और कोहरे में जाम के कारण यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद ट्रक में फंसे चालक किशोर का यात्रियों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

--- कोहरे में ईंट की ढुलाई करने वाला ट्रक एक अन्य ट्रक से टकराया, जिसे बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का किशोर चला रहा था। उसका पिता पास में ही बैठा था। पिता-पुत्र दोनों घायल हुए। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।