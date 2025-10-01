By Raj Kumar Sharma Edited By: Jagran News Network

बागपत 300 सांप

300 सांप पकड़ने का दावा करने वाले विकास को कोबरा ने डसा, एंटी स्नेक वेनम की आठ डोज लगानी पड़ीं बागपत : 300 सांप पकड़ने का दावा करने वाले व्यक्ति को कोबरा ने डस लिया। जिला अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम के आठ इंजेक्शन लगाकर उसकी जान बचाई गई। ग्राम खट्टा प्रहलादपुर निवासी व्यापारी 40 वर्षीय विकास रावत की गांव में आटा मिल, दुकानें व ट्रांसपोर्ट का काम है। सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे उन्हें मिल की हौज में कोबरा दिखाई दिया। विकास बताते हैं कि उन्होंने सतर्कता बरतते हुए कोबरा को पकड़ने का प्रयास किया। दस्ताने पहने होने के बावजूद हाथ में कोबरा ने डस लिया। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया। चिकित्सकों ने एंटी स्नेक वेनम की आठ डोज लगाई। उनकी हालत में ठीक है।

--- डसने के बाद भी सांप को नहर में छोड़ा विकास रावत को जीवों के प्रति लगाव है। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए डसने के बाद भी कोबरा को पकड़ा, फिर सुरक्षित गांव के निकट नहर में छोड़कर आए। उन्होंने अपील की कि कोई भी सांप को न मारे। सांप का पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष महत्व है।