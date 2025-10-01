Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    300 सांप पकड़ने का दावा करने वाले विकास को कोबरा ने डसा, एंटी स्नेक वेनम की आठ डोज लगानी पड़ीं

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:23 AM (IST)

    बागपत 300 सांप

    prefferd source google
    Hero Image

    300 सांप पकड़ने का दावा करने वाले विकास को कोबरा ने डसा, एंटी स्नेक वेनम की आठ डोज लगानी पड़ीं

    बागपत : 300 सांप पकड़ने का दावा करने वाले व्यक्ति को कोबरा ने डस लिया। जिला अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम के आठ इंजेक्शन लगाकर उसकी जान बचाई गई। ग्राम खट्टा प्रहलादपुर निवासी व्यापारी 40 वर्षीय विकास रावत की गांव में आटा मिल, दुकानें व ट्रांसपोर्ट का काम है। सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे उन्हें मिल की हौज में कोबरा दिखाई दिया। विकास बताते हैं कि उन्होंने सतर्कता बरतते हुए कोबरा को पकड़ने का प्रयास किया। दस्ताने पहने होने के बावजूद हाथ में कोबरा ने डस लिया। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया। चिकित्सकों ने एंटी स्नेक वेनम की आठ डोज लगाई। उनकी हालत में ठीक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ---

    डसने के बाद भी सांप को नहर में छोड़ा

    विकास रावत को जीवों के प्रति लगाव है। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए डसने के बाद भी कोबरा को पकड़ा, फिर सुरक्षित गांव के निकट नहर में छोड़कर आए। उन्होंने अपील की कि कोई भी सांप को न मारे। सांप का पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष महत्व है।

    ---

    अब तो सांप पकड़ना बन गया शौक

    विकास रावत बताते हैं कि उन्होंने करीब 20 साल पहले भूसा व उपले सप्लाई का कार्य शुरू किया था। बिटौड़ों से उपले निकालते समय अक्सर सांप मिलते थे। तब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी दौरान एक सपेरे से सांप पकड़ने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद खुद ही सांप पकड़ने शुरू कर दिए थे। किसी के घर, दुकान या अन्य स्थान पर सांप होने की जानकारी मिलने पर तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। उन्होंने दावा किया कि वह अब तक करीब 300 सांप पकड़ चुके हैं। इससे पहले उन्हें पांच-छह बार सांप डस भी चुके हैं।