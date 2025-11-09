88 वर्षीय एथलीट इलमचंद ने एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झटका गोल्ड... 22 देशों के एथलीट ले रहे भाग

संवाद सूत्र, जागरण, बिनौली (बागपत)। रंछाड़ गांव के 88 वर्षीय एथलीट इलमचंद तोमर ने चेन्नई में चल रही एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शनिवार को पोल वाल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।

तमिलनाडु के चेन्नई शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 6 नवंबर से 23वीं एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें 22 देशों के तीन हजार से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप में रंछाड़ गांव के एथलीट इलमचंद तोमर ने गुरुवार को 85 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग पोल वाल्ट स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है।