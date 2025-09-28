Language
    मिठाई लेकर ससुराल पहुंचा युवक, पत्नी ने कह दी ऐसी बात चुपचाप लौट आया घर, फिर जो हुआ… उड़ गए सबके होश

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:37 AM (IST)

    बदायूं में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक पत्नी को गिरफ्तार किया है। विपिन नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिसके बाद उसके भाई ने पत्नी अंशु और उसके बहनोई पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अंशु को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है।

    आत्महत्या को उकसाने की आरोपित पत्नी गिरफ्तार, जेल भेजा

    जागरण संवाददाता, बदायूं। शनिवार को थाना पुलिस ने आत्महत्या को उकसाने की आरोपित पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अभी इस मामले में एक आरोपित फरार है। पुलिस उसे तलाश कर रही है।

    थाना क्षेत्र के गांव अकौली निवासी विपिन ने 11 अगस्त को फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। उसके भाई दुष्यंत का कहना था कि विपिन की शादी करीब आठ माह पहले गोरखपुर के गांव सियापार निवासी अंशु पुत्री डीपू के साथ हुई थी। एक माह पहले उसका पिता घर आया था और अंशु को बुलाकर अपने साथ गोरखपुर ले गया था।

    रक्षाबंधन के अवसर पर विपिन आठ अगस्त को अपनी ससुराल गया था। वह मिठाई और राखी भी ले गया था। वहां उसने अंशु से घर चलने को कहा था लेकिन अंशु ने साथ आने से इन्कार कर दिया था। उससे कहा था कि वह दूसरी जगह शादी करेगी। उसने विपिन को आत्महत्या करने भी उकसाया था।

    बाद में अंशु के बहनोई जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी सोमवीर ने भी धमकी दी थी। इससे विपिन अकेला घर लौट आया था और उसके बाद उसके अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में दुष्यंत ने अंशु व उसके बहनोई सोमवीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तब से पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी और दोनों आरोपितों को तलाश कर रही थी।

    शनिवार सुबह पुलिस ने अंशु को बिल्सी के बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इसमें आरोपित पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक आरोपित की तलाश चल रही है।

