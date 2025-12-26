बदायूं में एसआईआर प्रक्रिया पूरी, मतदाता सूची से कटेंगे 4.94 लाख वोटरों के नाम

जागरण संवाददाता, बदायूं। मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान शुक्रवार यानि 26 दिसंबर को पूरा हो गया। चार नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत शुक्रवार शाम चार बजे तक कुल 24,18,408 मतदाताओं में से 19,23,804 मतदाता के गणना प्रपत्रों को भरकर डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। जो कुल मतदाताओं के सापेक्ष 79.55 है।

इस हिसाब से 21.45 प्रतिशत मतदाता 31 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में नहीं होंगे। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कुल 4,94,651 ऐसे मतदाता पाए गए, जिनकी मौत हो चुकी, वह दूसरी जगह चले गए, जिनके वोट दूसरे जगह बने मिले और जो पूरी तरह से गायब थे। इनके नामों को अब नई मतदाता सूची से काट दिया जाएगा।

जिले में मतदाता सूची प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य चार नवंबर को निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुरू किया गया था। यह कार्य चार दिसंबर तक पूर्ण होना था। लेकिन इस बीच पहले सात दिन यानि 11 दिसंबर और बाद में 26 दिसंबर तक का समय बढ़ा दिया गया है।

इस दौरान जिले के सभी 2580 बीएलओ और उनके साथ एक एक सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाते हुए मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाने और उसे भरवा कर वापस लेने का काम दिया गया था। इस कार्य को जिले के बीएलओ ने गंभीरता से लिया और तय तिथि चार दिसंबर तक लगभग 90 प्रतिशत कार्य को पूर्ण कर लिया गया था।

लेकिन जब चुनाव आयोग ने एसआईआर के कार्य की तिथि सात दिन की बढ़ा दी तो सभी बीएलओ ने उस समय तक लगभग 98 प्रतिशत कार्य कर लिया। लेकिन इस बीच फिर से 26 दिसंबर तक का समय फिर बढ़ा दिया गया।

इस दौरान बीएलओ को लक्ष्य दिया गया कि जो मतदाता एएसडी यानि मृतक, विस्थापित, डुप्लीकेट, अनुपस्थित व अन्य में शामिल हैं, उनकी तलाश की जाए। बीएलओ ने इस कार्य को भी गंभीरता से लिया और इन 15 दिनों में जिले भर से कुल 12 हजार एएसडी मतदाताओं को तलाश लिया।

26 दिसंबर को चार बजे तक जिले में 19,23,804 मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा करा कर उनका डिजिटाइजेशन किया जा चुका था। तय समय के बाद इस प्रक्रिया काे पूर्ण मानते हुए जिला प्रशासन ने एसआईआर की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया।

अब जिला प्रशासन इस नए डेटा के अनुसार नई मतदाता सूची का प्रकाशन करेगी। इसका प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा। इसके बाद 16 फरवरी तक नई मतदाता सूची पर भी आपत्तियां और दावे लिए जाएंगे। इसके बाद अंतिम मतादाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

दातागंज में सबसे अधिक एएसडी मतदाता जिले में कुल एसडी मतदाता 4,94,651 है। लेकिन विधानसभावार जब आंकड़ों पर नजर डालेंगे ऐसे मतदाता सबसे अधिक दातागंज में मिलेंगे। विधानसभावार एएसडी मतदाताओं की बात करें तो बिसौली में 85,686, सहसवान में 77,438, बिल्सी में 72,621, बदायूं में 89,970, शेखूपुर में 76,553 व दातागंज में सबसे अधिक 92,383 मतदाता एएसडी सूची में शामिल हैं। दातागंज में 15,921 मृतक, अनुपस्थित 31,329, विस्थापित 36,730, डुप्लीकेट 7,942, अन्य 460 मतदाता हैं।

1,60,799 मतदाताओं को जाएंगे नोटिस एसआईआर का कार्य पूर्ण होने के बाद जो गणना प्रपत्र डिजिटाइजेशन नहीं हो सके, उनमें अधिकतर वह हैं, जिन्होंने अपने प्रपत्र में 2003 की जानकारी ठीक से नहीं भरी या भरी ही नहीं है। ऐसे कुल 16,0799 मतदाता चिन्हित किए गए हैं। जिनकी मैपिंग ही नहीं हो सकी है।

इसमें बिसौली 39,204, सहसवान के 29,405, बिल्सी के 23,213, बदायूं के 20,428, शेखूपुर के 19,866, जबकि दातागंज के 28,623 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। बताते हैं कि यही वह मतदाता हैं, जिनको नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा और उनसे एक बार फिर 2003 की सूची के हिसाब से उनकी जानकारी मांगी जाएगी।

एसआईआर से संबंधित आंकड़े 2580 बीएलओ व पोलिंग बूथ।

2418408 जिले में कुल मतदाता।

19,23,804 गणना प्रपत्र भरकर प्राप्त कर लिए।

82,097 मृतक चिन्हित हो चुके हैं।

43,316 डुप्लीकेट वोटर चिह्नित हो चुके हैं।

1,75,403 विस्थापित मतदाता चिह्नित।

1,87,014 अनुपस्थित।

6,821 अन्य।