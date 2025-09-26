Language
    बदायुं में फर्स्ट क्लास की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अध्यापकों को उठा लाई पुलिस, बंद रहा स्कूल

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:02 PM (IST)

    बदायूं में कक्षा एक की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो शिक्षकों को थाने बुलाया जिससे स्कूल में पढ़ाई बाधित हुई। परिजनों के अनुसार गांव के एक लड़के ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है लेकिन अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। कक्षा एक की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस दो अध्यापकों को थाने उठा लाई। इससे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी न हो सकी और दोपहर बाद तक स्कूल बंद रहा। इस मामले में अभी तक आरोपित का पता नहीं लगा पाई है।

    पुलिस अध्यापकों पर दबाव बना रही है कि वह आरोपित कौन है, जिसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। उसका पता करके बताएं। हालांकि स्कूल के अध्यापक पहले ही उसके बारे में जानने से इन्कार कर रहे हैं।

    फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा एक की छात्रा से स्कूल में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसके स्वजन का कहना था कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने-अपने घर लौट गए थे लेकिन उनकी बेटी समय पर घर नहीं लौटी थी और जब लौटी तो काफी गुमसुम थी।

    काफी पूछताछ के बाद उसने अपने साथ हुए गलत कार्य के बारे में बताया था। उसने कहा था कि गांव का ही एक लड़का उसे स्कूल में ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी तो दर्ज कर ली लेकिन अभी तक आरोपित का पता नहीं चला है कि वह कौन है, कितनी उम्र का है।

    पुलिस लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है लेकिन आसपास के हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पुलिस दो अध्यापकों को स्कूल से थाने ले आई और आरोपित के बारे में जानकारी की।

    हालांकि अध्यापकों ने उसके बारे में कोई जानकारी न होना बताया। इस दौरान उनका स्कूल भी नहीं खुला और न ही उसमें पढ़ाई हो सकी। इससे बच्चे भी अपने-अपने घर लौट गए।

    अध्यापकों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया होगा। इससे स्कूल बंद नहीं हुआ होगा। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में पता करता हूं।- रामेंद्र सिंह, एसओ फैजगंज बेहटा