Badaun News: बहन के घर में किशोरी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव

बदायूं में एक 16 वर्षीय किशोरी ने अपने बहन के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। किशोरी पिछले आठ सालों से अपनी बहन के साथ रह रही थी। आत्महत्या का कारण अभी तक अज्ञात है पुलिस जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बदायूं। पिछले आठ साल से बहन के घर रह रही किशोरी ने सोमवार सुबह फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है लेकिन अभी आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र के गांव निकुर्रा निवासी 16 वर्षीय रोशनी पुत्री विजय बहादुर सिंह करीब आठ साल से अपनी बड़ी बहन रिंकी पत्नी मनोज के घर गढ़ी मलूकपुर गांव में रह रही थी। स्वजन के मुताबिक सोमवार सुबह करीब पांच बजे रिंकी और मनोज सोकर उठे थे।