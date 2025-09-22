Badaun News: बहन के घर में किशोरी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
बदायूं में एक 16 वर्षीय किशोरी ने अपने बहन के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। किशोरी पिछले आठ सालों से अपनी बहन के साथ रह रही थी। आत्महत्या का कारण अभी तक अज्ञात है पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। पिछले आठ साल से बहन के घर रह रही किशोरी ने सोमवार सुबह फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है लेकिन अभी आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है।
शाहजहांपुर जिले के कलान थाना क्षेत्र के गांव निकुर्रा निवासी 16 वर्षीय रोशनी पुत्री विजय बहादुर सिंह करीब आठ साल से अपनी बड़ी बहन रिंकी पत्नी मनोज के घर गढ़ी मलूकपुर गांव में रह रही थी। स्वजन के मुताबिक सोमवार सुबह करीब पांच बजे रिंकी और मनोज सोकर उठे थे।
तभी उन्होंने अपने घर में रोशनी का शव फंदे से लटका देखा, तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल थाना पुलिस को सूचना दी, जिससे एसओ हजरतपुर देवेंद्र कुमार पुलिस बल को लेकर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने लोगों की मदद से किशोरी का शव फंदे से उतरवाया।
इसकी सूचना पर किशोरी के स्वजन भी निकुर्रा गांव से आए। बाद में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। स्वजन उसकी आत्महत्या की वजह नहीं बता पा रहे हैं।
एसओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम करा दिया गया है। इसकी जांच कराई जाएगी। उसके बाद ही असली वजह निकलकर सामने आएगी।
